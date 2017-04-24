Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:27 0

Амурчане будут получать пенсию на карту «Мир»

Амурчане будут получать пенсию на карту «Мир»
Фото: mironline.ru

Амурчане, которые выйдут на пенсию с 1 июля 2017 года и позже, будут получать выплаты на карту «Мир». Она будет функционировать на основе национальной платёжной системы. Новшество введено федеральным законом № 88-ФЗ от 1 мая 2017 года. Соответствующее поручение получило и амурское отделение Пенсионного фонда.

Закон обязывает банки с 1 июля выдавать новоявленным пенсионерам карты с использованием национальных платежных инструментов. При оформлении пенсии заявителя предупредят о том, что, если он выбирает зачисление на банковский счет, ему будет выдана карта «Мир».

Кроме того, банк будет обязан вернуть в ПФР начисленные суммы пенсии, если на момент зачисления счет получателя, операции по которому осуществляются с использованием платежных карт, не предусматривает осуществления операций с использованием национальных платежных инструментов.

Для остальных пенсионеров, получающих пенсии через банк, предусмотрен постепенный переход на национальную платежную систему по истечении срока действия их карт. Максимальный период – до 1 июля 2020 года.

Для пенсионеров, получающих выплаты через почтовые отделения, ничего не изменится. Более подробные разъяснения специалисты смогут дать позже, когда новшество вступит в активную фазу реализации, сообщает пресс-служба ПФР по Амурской области.

Просмотров всего: 225

#жизнь

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 32

Малоимущим россиянам выдадут продовольственные карточки в 2018 году
Общество 7

Здание электроаппаратного завода в центре Благовещенска начали реставрировать
Общество 2

Ролик о глухонемых спортсменах, снятый оператором «Альфа-канала», победил в конкурсе социальной рекламы
В России и мире

Эксперты назвали дверцу холодильника худшим местом для хранения яиц