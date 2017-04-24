Амурчане будут получать пенсию на карту «Мир»

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Амурчане, которые выйдут на пенсию с 1 июля 2017 года и позже, будут получать выплаты на карту «Мир». Она будет функционировать на основе национальной платёжной системы. Новшество введено федеральным законом № 88-ФЗ от 1 мая 2017 года. Соответствующее поручение получило и амурское отделение Пенсионного фонда.

Закон обязывает банки с 1 июля выдавать новоявленным пенсионерам карты с использованием национальных платежных инструментов. При оформлении пенсии заявителя предупредят о том, что, если он выбирает зачисление на банковский счет, ему будет выдана карта «Мир».

Кроме того, банк будет обязан вернуть в ПФР начисленные суммы пенсии, если на момент зачисления счет получателя, операции по которому осуществляются с использованием платежных карт, не предусматривает осуществления операций с использованием национальных платежных инструментов.

Для остальных пенсионеров, получающих пенсии через банк, предусмотрен постепенный переход на национальную платежную систему по истечении срока действия их карт. Максимальный период – до 1 июля 2020 года.

Для пенсионеров, получающих выплаты через почтовые отделения, ничего не изменится. Более подробные разъяснения специалисты смогут дать позже, когда новшество вступит в активную фазу реализации, сообщает пресс-служба ПФР по Амурской области.

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Екатерина PL