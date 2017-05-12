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Возле поста ДПС на въезде в Благовещенск перевернулась иномарка

12 мая в десятом часу вечера случилась авария возле поста ДПС на въезде в Благовещенск. Участником ДТП стал один автомобиль. Водитель Toyota Corolla Fielder не заметил преграду на своём пути, и в итоге авто перевернулось на крышу.

Как стало известно корреспонденту ИА "Сканер", автомобиль двигался в сторону города. Проезжая пост, пожилой водитель не заметил ограждения, отделяющие зону весового контроля. По словам мужчины, на столбиках, в которые в итоге врезалась машина, не было световозвращающих элементов.

От удара автомобиль несколько раз перевернулся, приземлившись на крышу. Водитель в аварии не пострадал, а его супругу увезли на скорой с переломом ноги. Машина в результате ДТП оказалась сильно повреждена.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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