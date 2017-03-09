Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:50 6

Малоимущим россиянам выдадут продовольственные карточки в 2018 году

Малоимущим россиянам выдадут продовольственные карточки в 2018 году
Фото: ullica.ru

Первые продовольственные карточки для малоимущих граждан России появятся в середине 2018 года. Тратить баллы можно будет только на продукты питания отечественного производства, кроме алкоголя и табака. Об этом «Российской газете» рассказал министр промышленности и торговли РФ.

Программа помощи малоимущим будет адресной. Карточки национальной платежной системы «Мир» получат те, у кого минимальный доход. Распространяться продовольственные карты будут через учреждения соцзащиты. Ежемесячно на них станут начислять баллы, но купить граждане смогут не все продукты. Только то, что выпускает отечественный производитель, исключая табачные изделия и алкоголь. Баллы, которые гражданин потратиться за месяц не успеет, сгорят. Снять средства с карты нельзя, а вот внести на нее деньги можно.

На встрече с предпринимателями и журналистами министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил, что уже получено принципиальное согласие Минфина на реализацию программы продовольственной помощи. Сейчас прорабатывается вопрос об источниках финансирования.

Принять участие в программе могут любые торговые предприятия.

Просмотров всего: 348

#жизнь #российская власть #соцзащита #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    1 час назад

    Мыло,верёвки и свечи пусть включат в карту "Мир" как пособие по выживанию

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    1 час назад

    а вообще .... надо народную забаву придумать

    создал депутат закон ............

    его и егойную семью напротив белых домов так тихонько перелистывая над кострами сжигать .... мож умнее станут.

  • Br35

    Br35
    1 час назад

    Звучит офигенно. Интересно сколько им будут начислять денег то на месяц пожрать? Надо как минимум 10к на рыло по сути. Это чтобы скромно так хавать на 300 рэ в день в среднем.

  • Г.А.

    Г.А.
    1 час назад

    это, наверное, взамен продуктовой адресной сделают, которую отменили в том году из-за нехватки денег. видать накопили за год.

  • Kats

    Kats
    59 минут назад

    Дожились......

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    53 минуты назад

    А между тем, мной, ещё три года назад описывался следующий механизм...

    Задачи, решаемые проектом:

    Инвестиционный механизм, позволяющий привлекать дешёвые целевые инвестиции на внутреннем рынке для развития национальной экономики (вплоть до отрицательной).

    Риски невозврата привлекаемых денежных средств исключены.

    Обеспечение внутреннего рынка сбыта (импортазамещение), разумный протекционизм.

    Связывание свободных денежных средств населения, организаций, фондов.

    Отложенный спрос, как инструмент мотивирования в повышении квалификации без создания инфляционных рисков.

    Прямая заинтересованность в постоянном повышении качества и потребительской характеристики продукции даже в условиях монополии.

    Автоматизация документооборота всех видов.

    Развитие сервиса торговых сетей, в том числе на особых условиях взаимодействия и управления.

    Механизм обеспечения социально незащищённых групп населения необходимыми видами товаров, в соответствии с установленной нормой потребления, через торговые сети по льготной цене.

    Инструменты конкурентного регулирования цен.

    Инструмент снижения инфляции без создания дефляционных рисков.

    Развитие хозяйственного расчёта.

    там же...

    Рассмотрим организацию сбыта товара:

    Государственная торговая сеть регулярно приобретает продукцию в следующем объёме:

    Минимальный объём – приобретается по дифференцированной цене, но, не превышая доли вложения (в рассматриваемом примере - 25% от плановой мощности предприятия) и реализуется через собственные торговые сети по рекомендованной цене (РРЦ), но не выше её. Государство вправе распоряжаться продукцией в соответствии с собственными хозяйственными интересами.

    Максимальный объём – любое доступное (сверх минимального объёма) количество товара, приобретаемое по цене для дистрибьюторов (максимальная скидка), реализуется через собственные торговые сети по рекомендованной цене (РРЦ), но не выше её.

    Прибыль государства от реализации товаров формирует фонды общественного потребления. Покупатель (заимодавец) приобретает продукцию предприятия (заёмщика) в государственной торговой сети с обозначенной, розничной скидкой от рекомендованной цены (РРЦ), при этом размер скидки и условия использования могут изменяться исходя из социального статуса покупателя или обязанностей государства. Размер скидки утверждается субъектами федерации законодательно. Подушевой объём продукции, доступный к приобретению льготными категориями граждан, определяется в соответствии с нормой, установленной органами федеральной власти. Выпадающая по скидкам покупателя (заимодавца) прибыль компенсируется соответствующим производителем товарно.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

Здание электроаппаратного завода в центре Благовещенска начали реставрировать
Общество 2

Ролик о глухонемых спортсменах, снятый оператором «Альфа-канала», победил в конкурсе социальной рекламы
В России и мире

Эксперты назвали дверцу холодильника худшим местом для хранения яиц
Общество

Архаринскую писаницу в Приамурье разрушают современные дикари