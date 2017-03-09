Малоимущим россиянам выдадут продовольственные карточки в 2018 году

Фото: ullica.ru

Первые продовольственные карточки для малоимущих граждан России появятся в середине 2018 года. Тратить баллы можно будет только на продукты питания отечественного производства, кроме алкоголя и табака. Об этом «Российской газете» рассказал министр промышленности и торговли РФ.

Программа помощи малоимущим будет адресной. Карточки национальной платежной системы «Мир» получат те, у кого минимальный доход. Распространяться продовольственные карты будут через учреждения соцзащиты. Ежемесячно на них станут начислять баллы, но купить граждане смогут не все продукты. Только то, что выпускает отечественный производитель, исключая табачные изделия и алкоголь. Баллы, которые гражданин потратиться за месяц не успеет, сгорят. Снять средства с карты нельзя, а вот внести на нее деньги можно.

На встрече с предпринимателями и журналистами министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил, что уже получено принципиальное согласие Минфина на реализацию программы продовольственной помощи. Сейчас прорабатывается вопрос об источниках финансирования.

Принять участие в программе могут любые торговые предприятия.

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#жизнь #российская власть #соцзащита #экономика

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Нино Кохреидзе