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Для присяжных в Благовещенском суде готовят отдельный зал

Для присяжных в Благовещенском суде готовят отдельный зал
Фото: пресс-служба Благовещенского городского суда

В Благовещенском суде начали ремонтировать помещение, предназначенное для зала заседаний присяжных. Рассматривать дела коллегии присяжных заседателей в городском суде начнут с июня 2018 года.

Присяжные появятся в районных судах России с 1 июня 2018 года. К этой категории относится и Благовещенский городской суд. Здесь начнет работать коллегия из 6 человек. Одновременно в следующем году сократят коллегии присяжных с 12 до 8 человек в судах областного звена. Соответствующий федеральный закон приняли еще в 2016 году. В Благовещенском городском суде для присяжных готовят отдельный зал. Ремонтные работы уже начались.

Районные коллегии присяжных будут рассматривать бытовые убийства без отягчающих обстоятельств. В юрисдикцию новых коллегий попадут тяжкие уголовные преступления, совершенные женщинами, мужчинами после 65 лет или несовершеннолетними. Решения обновленные коллегии станут принимать половиной голосов: для вердикта о невиновности достаточно будет всего трех голосов в районном суде и четырех – в областном.

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#строительство #суды

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    17 минут назад

    Да здравствует.... самый гуманный суд в мире!!!!!!!!!!!!!!

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