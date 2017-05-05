Для присяжных в Благовещенском суде готовят отдельный зал

Фото: пресс-служба Благовещенского городского суда

В Благовещенском суде начали ремонтировать помещение, предназначенное для зала заседаний присяжных. Рассматривать дела коллегии присяжных заседателей в городском суде начнут с июня 2018 года.

Присяжные появятся в районных судах России с 1 июня 2018 года. К этой категории относится и Благовещенский городской суд. Здесь начнет работать коллегия из 6 человек. Одновременно в следующем году сократят коллегии присяжных с 12 до 8 человек в судах областного звена. Соответствующий федеральный закон приняли еще в 2016 году. В Благовещенском городском суде для присяжных готовят отдельный зал. Ремонтные работы уже начались.

Районные коллегии присяжных будут рассматривать бытовые убийства без отягчающих обстоятельств. В юрисдикцию новых коллегий попадут тяжкие уголовные преступления, совершенные женщинами, мужчинами после 65 лет или несовершеннолетними. Решения обновленные коллегии станут принимать половиной голосов: для вердикта о невиновности достаточно будет всего трех голосов в районном суде и четырех – в областном.

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Нино Кохреидзе