Здание электроаппаратного завода в центре Благовещенска начали реставрировать

Одно из старейших зданий Благовещенска начали реставрировать. Фасад электроаппаратного завода, который располагается в районе площади Победы, планируют обновить к 1 августа.

Рабочие хотят вернуть зданию первоначальный вид. Фасад будут очищать до кирпича. Дождь в этом им только помогает. Но отмыть фасад электроаппаратного завода рабочим будет непросто. Дело не только в большой площади. Каждый кирпичик здесь – раритет и требует бережного обращения. Чтобы отмыть историческое строение, потребуется не одна такая бочка с водой, а ориентировочно, две железнодорожные цистерны.

Рамы в здании планируют установить пластиковые. Чтобы они не выбивались из архитектурного стиля, конструкции покроют пленкой под дерево. На рубеже 19-20 веков здесь находилась городская управа. Строение считается одним из старейших в Благовещенске. Его возвели в 1891 году. Теперь это объект культурного наследия регионального значения. Историческая часть находится посередине. По бокам – более современные пристройки.

«Здание будет также красно-белое. Но оттенки цветов немного другие будут, приближенные к тому времени, когда оно строилось. Дело в том, что оставлять в таком состоянии кирпич нельзя. Его обработают специальным гидрофобными составами, чтобы он не разрушался. Все-таки времени прошло много», – рассказывает директор подрядной организации Роман Горынин.

После водных процедур кирпич будут затирать, грунтовать, восстанавливать разрушенную кладку. Затем рабочие приступят к частичному ремонту крыши. Чтобы облагородить историческую часть здания, потребуется около 3,5 миллиона рублей. В процессе реставрации составят дальнейшую смету.

Объект в центре города выкупили акционеры электроаппаратного завода. Производства сейчас как такового нет – завод приостановил деятельность с декабря и работает только по заказам. Внутри в мастерских лежат нераспроданные светодиодные светильники, рубильники, детали для трансформаторных подстанций. Руководство завода планирует сократить рабочие площади и пустить их в коммерческое русло.

«В стадии разработки несколько вариантов. Определимся, скорее всего, к весне следующего года», – поделился генеральный директор АО «Благовещенский электроаппаратный завод» Виктор Бобрышев.

Историческую часть фасада отремонтируют к 1 августа. В Благовещенске это второе историческое здание, где идут реставрационные работы. Также ремонтируют бывшую телефонную станцию на Горького, 159.

«Прошлый год был достаточно провальный, всего 14 миллионов рублей по Благовещенску затратили на ремонт памятников архитектуры из разных бюджетов. По этому году объем средств – 50, а может, и 70 миллионов рублей. Многие проекты сейчас находятся в разработке», – рассказал начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

Реставрационную кампанию начали в преддверии 160-летия Амурской области, его отметят в 2018 году. До этого времени планируют отремонтировать не менее 10 зданий в Благовещенске.

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Нино Кохреидзе