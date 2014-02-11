Ролик о глухонемых спортсменах, снятый оператором «Альфа-канала», победил в конкурсе социальной рекламы

Оператор телекомпании «Альфа-канал» Кирилл Захаров стал победителем в городском конкурсе социальной рекламы «Отражение-2017». Конкурс прошел в 11-й раз. Участники могли подать заявки в четыре номинации: «Социальный плакат», «Социальный видеоролик», «Короткометражный фильм» и «Селфи-репортаж».

На конкурс было подано более 100 работ. Оператор «Альфа-канала» снял ролик о глухонемых спортсменах, которые не сдаются и покоряют спортивные вершины, несмотря на недуг.

«На самом деле идея была уже давно. Где-то год она в голове находилась. Всё получилось спонтанно, примерно за день я договорился с обществом глухонемых. За несколько дней отсняли, и я решил поучаствовать в этом конкурсе. Смысл в том, чтобы та молодёжь, у которой есть проблемы со слухом, не замыкалась в себе, а шла на спортплощадки и добивалась тех же самых успехов, что и другие дети», – поделился победитель в номинации «Социальный ролик», оператор ТК «Альфа-канал» Кирилл Захаров.

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#жизнь #здоровье

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Екатерина PL