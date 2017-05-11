Вокалисты ОКЦ пели а капелла на улицах Москвы

Акапельная группа Round Seven 7 Общественно-культурного центра выступила на фестивале «Московская весна acapella». Он прошел в столице в первые дни мая. Чтобы попасть на фестиваль, участники Round Seven 7 отправили организаторам видео своего выступления – попурри на темы русских песен. В ответ пришло приглашение.

Все расходы по переезду и пребыванию в столице взяла на себя принимающая сторона. В дни фестиваля на улицах Москвы звучали классика и бит-бокс, романсы и современные хиты в исполнении полутора тысяч исполнителей из разных стран. Артисты пели для горожан на различных площадках: на улицах, станциях метро, в торговых центрах.

Всего площадки фестиваля посетили более 4,5 миллиона горожан и туристов из разных стран мира. За три дня амурские ребята выступили на нескольких престижных площадках и смогли послушать других исполнителей.

«Мы надеялись, что услышим больше коллективов. Но нам повезло, что мы жили в отеле "Марриотт Гранд", и там было очень много коллективов, которые приезжали, уезжали, менялись. Мы там репетировали, и они репетировали, и мы их слушали. Нам в этом плане повезло. И когда мы добирались до своих площадок, тоже встречались с коллективами, которые там уже работали, конечно, мы их послушали», – рассказала художественный руководитель акапельной студии Round Seven 7 (ОКЦ) Валентина Базанова.

«Нам было на что посмотреть, и я думаю, что мы тоже всем понравились, потому что эмоции были интересные. Я не знаю, были там коренные москвичи или нет, но люди сразу же доставали телефоны и приятно были удивлены. А в конце спрашивали: а у вас есть свой сайт?» – поделился участник акапельной студии Round Seven 7 (ОКЦ) Роман Райдер.

Главный приз фестиваля в итоге уехал во Францию, но для амурских артистов поездка была удачной во всех отношениях. Ребята заявили о себе и попробовали свои силы в новом формате выступления. Сейчас коллектив готовится к большому сольному концерту. Он состоится в ОКЦ 23 мая.

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Екатерина PL