Эксперты назвали дверцу холодильника худшим местом для хранения яиц

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Британские эксперты пришли к выводу, что дверца холодильника является наихудшим местом для хранения яиц. По мнению специалистов, правильнее класть яйца на среднюю полку, где поддерживается постоянная температура. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Как отмечает издание, первоначально проблема вызвала жаркие дебаты, но затем специалисты всё же сошлись во мнении. Сотрудники журнала Good Housekeeping заявили, что яйца следует держать в оригинальных упаковках на средней полке, чтобы предотвратить частые колебания температуры при открытии дверцы. Кроме того, подчеркнули эксперты, дверца – наиболее тёплое место.

Домохозяйкам рекомендуют хранить яйца как можно дальше от сильно пахнущих продуктов – ведь яйца легко вбирают в себя запахи.

«Старайтесь избегать слишком частого перемещения яиц между холодной и тёплой средой, например, между салоном автомобиля и холодильником или холодильником и горячей кухней. Лучше всего хранить яйца в холодильнике. Температура всегда будет постоянной, а яйца останутся свежими», – подчёркивают специалисты.

По мнению некоторых кулинаров, вкус яиц станет лучше, если некоторое время перед приготовлением подержать их в тепле. А ресторанный критик Financial Times Тим Хэйвард уверен, что яйцо прекрасно сохраняется в течение как минимум недели даже при комнатной температуре. Стеллажи в дверце холодильника Хэйвард также считает худшим местом для яиц, поскольку «постоянное встряхивание утончает белки, и ароматы других продуктов могут проникать в скорлупу».

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#жизнь #наука

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Алексей Воскобойников