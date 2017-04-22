В девяти районах Благовещенска по итогам гидравлических испытаний обнаружены дефекты

Фото: t-l.ru

В Благовещенске завершились гидравлические испытания тепловых сетей. По информации Благовещенской ТЭЦ, на магистральных тепловых сетях порывов не обнаружено. Но дефекты были выявлены на внутриквартальных тепловых сетях. В связи с этим горячая вода вернется не во все дома.

Гидравлические испытания проходили в течение трех дней, с 10 по 12 мая, на магистральных тепловых сетях Благовещенской ТЭЦ Центрального района № 1 и № 3, Северного, Северо-Западного районов и тепломагистрали СХПК «Тепличный».

В первый день бригады цеха тепловых сетей производили необходимые отключения распределительных сетей по всему городу. В следующие два дня энергетики произвели опрессовку магистральных тепловых сетей, повысив давление в трубах до пробного. Все магистральные тепловые сети прошли опрессовку, порывов не обнаружено.

12 мая с 17:00 энергетики Благовещенской ТЭЦ начали заполнение тепломагистралей. Один за другим к 21 часу дома благовещенцев будут подключены к горячему водоснабжению. Исключение составят те районы города, которые подключены к внутриквартальным сетям, находящимся на балансе АКС и на которых были обнаружены порывы.

В АКС сообщили, что специалисты будут устранять повреждения на сетях, выявленные в ходе гидравлических испытаний, даже в выходные дни. Всего было выявлено девять дефектов в следующих районах:

– на улице Шимановского в районе Амурской и Зейской;

– на улице Горького в районе улицы Комсомольской;

– на улице Ленина в районе Комсомольской и Шевченко;

– в районе Красноармейской – Загородной;

– на улице Кузнечной в районе Зейской и Ленина;

– на улице Комсомольской, 16;

– на улице Забурхановской в районе Богдана Хмельницкого и Шевченко;

– на улица Пролетарской в районе Калинина и Комсомольской;

– на улице Ленина, 75.

Сроки устранения дефектов и полный список жилых домов, которые останутся без горячего водоснабжения, уточняется, об этом сообщат дополнительно.

Кроме того, в связи с плановым графиком ремонтов, горячей воды с 13 по 26 мая не будет во втором, третьем и Европейском микрорайонах, районах КПП и ЦЭС.

Тех, у кого не появится горячая вода, но при этом дом не вошел в список перечисленных районов, просят обратиться в управляющую компанию.

Помимо этого, с 22 по 24 мая АКС проведет подготовку к осенне-зимнему периоду водозобора «Северный», в связи с чем воду в некоторых районах на два дня отключат полностью. Это относится к жилым домам и учреждениям, расположенным в поселке Аэропорт, районе тепличного комбината, КПП, ХПФ, микрорайоне № 3, поселке Мясокомбинат, в районах судоверфи, птицефабрики, Моховой Пади, Астрахановки, Агромаша, по улице Зеленой, улице Строителей, улице Кольцевой между Театральной и Новотроицким шоссе. В остальной части Благовещенска будет снижено давление в водопроводной сети.

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#ЖКХ

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Екатерина PL