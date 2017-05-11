Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:38 0

Архаринскую писаницу в Приамурье разрушают современные дикари

Архаринскую писаницу в Приамурье разрушают современные дикари

Археологи обследовали состояние Архаринской писаницы. Памятник расположен на вертикальной скале на правом берегу реки Архары. Поверх древних рисунков, петроглифов и иероглифических надписей жители XXI века оставляют свои автографы.

Экспедиция амурского областного отделения Российского географического общества и Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области проходила с 28 апреля по 8 мая. Археологи изучили состояние Архаринской писаницы. Памятник расположен на вертикальном скальном останце правого берега реки Архары. Первое научное описание памятника было дано в 1954 году.

Плоскости с рисунками представлены бытовыми и мифическими сценами, антропоморфными, зооантропоморфными и зооморфными существами, птицами, животными, геометрическими фигурами, ломаными сплошными линиями, сплетением линий и округлыми пятнами. Помимо этого, имеются изображения, которые представляют собой нанесенные охрой и черной краской знаки и иероглифические надписи.

«В ходе работ 2017 года отмечено, что на плоскостях с рисунками фиксируются многочисленные современные надписи, сделанные масляными красками, что приводит к разрушению древних рисунков. Информация о состоянии памятника передана в государственную инспекцию по охране объектов историко-культурного наследия Амурской области», – прокомментировал археолог ЦСН Амурской области, научный сотрудник лаборатории археологии и антропологии АмГУ Максим Миронов.

Просмотров всего: 352

#жизнь #история #наука #память

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 3

Здание электроаппаратного завода в центре Благовещенска начали реставрировать
Общество 1

Ролик о глухонемых спортсменах, снятый оператором «Альфа-канала», победил в конкурсе социальной рекламы
В России и мире

Эксперты назвали дверцу холодильника худшим местом для хранения яиц
Общество

Уникальный археологический объект обнаружен в Приамурье