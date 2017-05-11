Архаринскую писаницу в Приамурье разрушают современные дикари

Археологи обследовали состояние Архаринской писаницы. Памятник расположен на вертикальной скале на правом берегу реки Архары. Поверх древних рисунков, петроглифов и иероглифических надписей жители XXI века оставляют свои автографы.

Экспедиция амурского областного отделения Российского географического общества и Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области проходила с 28 апреля по 8 мая. Археологи изучили состояние Архаринской писаницы. Памятник расположен на вертикальном скальном останце правого берега реки Архары. Первое научное описание памятника было дано в 1954 году.

Плоскости с рисунками представлены бытовыми и мифическими сценами, антропоморфными, зооантропоморфными и зооморфными существами, птицами, животными, геометрическими фигурами, ломаными сплошными линиями, сплетением линий и округлыми пятнами. Помимо этого, имеются изображения, которые представляют собой нанесенные охрой и черной краской знаки и иероглифические надписи.

«В ходе работ 2017 года отмечено, что на плоскостях с рисунками фиксируются многочисленные современные надписи, сделанные масляными красками, что приводит к разрушению древних рисунков. Информация о состоянии памятника передана в государственную инспекцию по охране объектов историко-культурного наследия Амурской области», – прокомментировал археолог ЦСН Амурской области, научный сотрудник лаборатории археологии и антропологии АмГУ Максим Миронов.

Просмотров всего: 352

#жизнь #история #наука #память

распечатать

Анастасия Болотина