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12мая
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сегодня, 17:08 0

Березовский заказник просит помощи с саженцами

Березовский заказник просит помощи с саженцами
Фото: Avito

До конца мая в Березовском заказнике, расположенном в Ивановском районе, появится небольшой лес. В Год экологии сотрудники Дирекции по охране животного мира и ООПТ высадят там 500 саженцев сосны и лиственницы. Амурчан просят помочь заказнику саженцами.

В прошлом году в заказнике высадили 750 молодых деревьев. Но, по словам охотоведов, учитывая площадь охраняемой территории, этого мало. Как отмечают специалисты, высадка леса в заказниках необходима прежде всего для его обитателей, улучшения их «жилищных условий».

«Проблема в том, что южные районы Приамурья часто страдают от палов и природных пожаров. В итоге Березовский заказник на сегодняшний день – открытая и местами сильно заболоченная местность. Зверям негде спрятаться, у птиц возникает проблема найти подходящее место, чтобы построить гнездо. Не случайно дальневосточные аисты уже облюбовали под свои гнезда столбы ЛЭП, а охотоведам Дирекции каждый год приходится устанавливать искусственные опоры для гнезд. Важно также, что корневая система деревьев не дает местности заболачиваться», – отметил главный охотовед Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Михаил Лесик.

Дирекция обращается к амурчанам с просьбой помочь заказнику саженцами и транспортом для помощи с подвозом волонтеров и доставки растений. Тех пятисот сосен и лиственниц, которые есть в распоряжении сотрудников Дирекции, мало для того, чтобы полностью компенсировать ущерб, нанесенный пожарами, и создать комфортные условия для животных и птиц заказника. На территории обитают ценные виды животных и птиц, в том числе даурский журавль и дальневосточный аист.

Желающие помочь могут обращаться по телефонам: 201-416, 8-963-815-46-63, 8-924-670-24-83, в рабочее время. Высадка саженцев в Березовском заказнике запланирована на 27 мая.

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#природа

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