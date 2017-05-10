Уникальный археологический объект обнаружен в Приамурье

Древняя керамика и деревянное орудие, датируемые эпохой раннего железного века и эпохой раннего средневековья, обнаружены экспедицией в археологическом шурфе неподалёку от левого берега реки Салокачи, левого притока амурской реки Архары.

Амурское областное отделение Российского географического общества (РГО) совместно с Центром по сохранению историко-культурного наследия провели археологические исследования на участках полевого маршрута по рекам Салокачи и Архара. Экспедиция проходила с 28 апреля по 8 мая.

Одним из результатов исследования стало обнаружение нового, уникального в своем роде археологического объекта. «На сегодня пока остается неясным, к какому типу относится этот памятник археологии. Он может быть временным местом обитания, а может быть и местом совершения культовых действий. Ответить на этот вопрос помогут дальнейшие комплексные исследования», – рассказал участник экспедиции, археолог амурского ЦСН, научный сотрудник лаборатории археологии и антропологии АмГУ Максим Миронов.

Археологический объект представляет собой природное скальное образование, на прилегающей территории которого в археологическом шурфе были обнаружены фрагменты древней керамики, предварительно датируемой эпохой раннего железного века (I тысяча лет до нашей эры – I половина I тысячелетия нашей эры) и эпохой раннего средневековья (3-5 века нашей эры).

Также в скале в маленькой расщелине обнаружили деревянную дощечку, имеющую следы обработки человеком.

Новые объекты занесут в список выявленных археологических объектов историко-культурного наследия Амурской области.

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Анастасия Болотина