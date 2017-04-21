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В Амурской области организовали дополнительные садоводческие маршруты

В Амурской области организовали дополнительные садоводческие маршруты
Фото: www.amic.ru

В восьми муниципальных образованиях Приамурья организованы 14 дополнительных садоводческих маршрутов. В Завитинском и Магдагачинском районах, в Зее, Райчихинске, Тынде и Шимановске сделали по одному дополнительному маршруту, в Белогорске – два, в Благовещенске – шесть.

С 20 апреля в соответствии с установленным расписанием начато движение по дачным маршрутам в Белогорске, с 22 апреля – в Благовещенске, с 29 апреля – в Магдагачинском районе. В Тынде, Райчихинске и Зее перевозки начались с 1 мая, в Завитинском районе – с 6 мая, в Шимановске – с 10 мая.

В Благовещенске перевозка пассажиров к садовым участкам осуществляется на регулярных городских автобусных маршрутах, действующих круглый год. Это автобусы № 1, 8, 13, 15, 17, 19, 23 и 26. В Свободном жителей доставят автобусы, выполняющие рейсы по маршрутам № 22 и 40.

Для проезда к садоводческим участкам, расположенным в Благовещенском районе, жители могут воспользоваться услугами пригородных и межмуниципальных автобусов. Садоводческие перевозки в районе будут выполняться по маршрутам № 101 Благовещенск – Верхнеблаговещенское. В будние дни будет 16 рейсов, в выходные дни – 12 рейсов. Также будет курсировать маршрут № 106 сообщением Благовещенск – Чигири. В будни запланировано 27 рейсов, в выходные дни – 16 рейсов.

Помимо этого, автобусы № 102 доставят дачников по маршрутам Благовещенск – Дроново и Благовещенск – Удобное, организовано по три рейса ежедневно. По три рейса ежедневно организовано на маршрутах № 510 и № 503 сообщением Благовещенск – Бибиково, сообщает областное министерство транспорта и строительства.

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#транспорт

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