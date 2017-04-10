Военнослужащего в Благовещенске осудили за браконьерство и нападение на инспектора

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Военнослужащего остановили в охотничьих угодьях Бурейского района с ружьем, но без документов на право охотиться. Мужчина не стал слушать инспектора и оказал сопротивление подоспевшим полицейским. Военного лишили на год права на охоту, а по факту агрессии идет доследственная проверка.

Инспектор управления по охране животного мира остановил военного в Бурейском районе. Мужчина с ружьем катался на квадроцикле. При этом документов, разрешающих вести охоту, у него при себе не оказалось. Инспектор составил протокол об административном правонарушении. Когда на место прибыли полицейские, военный оказал им сопротивление при задержании. В итоге в отношении браконьера составили два протокола о нарушениях.

«Этот гражданин уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил охоты. Ранее ему уже пришлось выплатить штраф и возместить ущерб в размере 60 тысяч рублей за незаконно добытую косулю», – рассказал заместитель начальника отдела охраны животного мира и ООПТ Николай Степанов.

Решение лишить мужчину права охоты на один год принял Благовещенский гарнизонный военный суд. По факту неповиновения и насилия в отношении служащих по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий идет проверка. Решается вопрос о возбуждении в отношении военнослужащего уголовного дела по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» или «Применение насилия в отношении представителя власти».

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Нино Кохреидзе