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Для белогорских малышей вновь организуют забеги

Для белогорских малышей вновь организуют забеги
Фото: r70.fss.ru

В белогорском горпарке 11 июня пройдут спринтерские забеги малышей. Третьи по счету соревнования устроят ко Дню города. В настоящее время подано уже 12 заявок на участие. Большинство малышей, которые будут участвовать в забеге, 2016 года рождения. Один из маленьких спортсменов родился в январе 2017 года.

Первый городской конкурс для малышей «Ползунки» провели в день 155-летия Белогорска. Год спустя малыши ползали, шагали и бегали на гимнастическом ковре ДЮСШ № 1. За два года в конкурсных испытаниях приняли участие около 90 детей.

«Родители всегда креативно подходят к участию своих детей в забегах. Многие подбирают для детей и себя разнообразные образы. Были уже пираты, морячки, лисички с пчелками, Карлсон, полицейские, военные, лягушки, царевны, клоуны и даже команда кактусов. На пути к финишу они ускоряют малышню тем, что их очень всегда интересует: ключами, телефонами, едой, любимыми игрушками», – рассказала один из организаторов конкурса Екатерина Рагозина.

Сбор всех участников состоится 6 июня. Ребенок может принять участие в конкурсе в одной из трех групп. Первая группа «Ползунки», в которую входят дети до года. Их основная задача преодолеть дистанцию ползком. Вторая группа «Первые шаги» – дети в возрасте от 1 года до 1,5 лет. И третья группа «Бегунки» – дети от 1,5 до 2 лет. Последние две группы преодолевают расстояние пешком или бегом. Дистанция для всех участников – 5 метров.

Во время соревнований возможно использования шлейки. Родители могут помогать ребенку, например, ползти вместе с ним, показывать ему любимую игрушку, подбадривать словами. Главное условие – не дотрагиваться до ребенка. Победители и участники конкурса награждаются дипломами и памятными призами.

Заявки принимаются до 1 июня в письменном или электронном виде в Центре культурного развития по адресу: ул. Малиновского, 18. Контактные телефоны: 2-15-95, 8-914-573-19-61. Электронный адрес: cko-soyuz@yandex.ru, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #дети

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