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Благовещенский суд признал решение о конфискации шуб у предпринимателя верным

Благовещенский суд признал решение о конфискации шуб у предпринимателя верным

Благовещенский бизнесмен лишился меховых изделий на общую сумму 1 миллион 436 тысяч рублей. Он признан виновным в нарушении закона о маркировке товаров, изготовленных из натурального меха. Такое решение принял Благовещенский городской суд.

Суд поддержал решение мирового судьи о штрафе предпринимателю и конфискации меховых изделий, продаваемых без соответствующей маркировки. В ноябре 2016 года мировой суд вынес решение, что индивидуальный предприниматель, торговавший шубами в торговом центре XL, делал это с нарушением закона об обязательном чипировании меховых изделий.

Товар без маркировки был выставлен для реализации в торговом зале магазина на вешалках-витринах с прикрепленными ценниками. Согласно закону выставление на витрине товаров признается публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие существенные условия договора розничной купли-продажи.

Предпринимателю назначили административный штраф в размере 5 000 рублей и конфисковали 38 шуб.

Бизнесмен и его защита не согласились с таким решением мирового суда и подали апелляцию в Благовещенский горсуд. Предприниматель утверждал, что после введения нового закона 12 августа 2016 года он не продал ни одного нечипированного изделия.

Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел жалобы предпринимателя и его защитника на постановление мирового суда, и признал доводы безосновательными, сообщает пресс-служба ведомства.

Постановление и.о. мирового судьи Амурской области по Благовещенскому городскому судебному участку № 6 от ноября 2016 года, вынесенное в отношении индивидуального предпринимателя по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.15.12 КоАП РФ оставили без изменения, а жалобы бизнесмена и его защитника – без удовлетворения.

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#происшествия #суды #торговля #цены #экономика

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