Врача, сообщившего в СМИ об избитом ребенке, лишили выплат

Фото: kurianova.ru

Врач детской поликлиники в Благовещенске получила выговор и лишилась стимулирующих доплат. Регина Турова утверждает, что такие меры по отношению к ней приняли потому, что 27 апреля она сообщила СМИ о ребенке, который прибежал в поликлинику и пожаловался на побои отца.

Выговор врачу третьей поликлиники Регине Туровой объявили за неисполнение приказа о порядке межведомственного взаимодействия при возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним. Приказ подписали 11 мая. При этом, как утверждает женщина, сам документ на руки ей в день вынесения выговора не дали. Разрешили сделать копию только на следующий день, 12 мая. С приказом Регина Игоревна не согласилась, о чем и написала на бланке.

В документе за подписью главного врача детской городской больницы указано: «За наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде не начислять выплаты за высокие результаты за май 2017 года в размере 100 %». Основанием послужила докладная заведующей детской поликлиники.

Поводом стал случай, который произошел 27 апреля, когда в поликлинику прибежал маленький мальчик и пожаловался на то, что его избивает отец.

«В 12:10 я позвонила в полицейский участок, чтобы они забрали ребенка. Когда через час полиция не отреагировала, я перезвонила им, но времени мне не назвали, сказали ждать. Я звонила своей начальнице, но, так как был обед, телефон не отвечал. Потом я уже позвонила в редакцию "Амур.инфо", потому что, когда информация попадает в СМИ, работают все оперативнее.

Уже в 14:15 пришла полиция и забрала ребенка. На следующий день меня вызывают на ковер и начинают высказывать, почему я сначала не позвонила начальнице и почему история вышла в СМИ. Я думала, на этом история закончилась. Две недели уже прошло. Но вчера (11 мая – Прим. ред.) меня вызывают снова к начальнице и сообщают, что объявляется выговор и снимается моя зарплаты за май. Я говорю: дайте мне приказ, но мне не дали.

Причем в этой истории никого не волнует ребенок. Все эмоции сейчас выливаются на меня. Сегодня утром я прихожу на работу к 8 часам, мне выдают этот приказ отксерокопированный и говорят: работать в дальнейшем мы вам не дадим. Это с учетом, что у врачей-узистов прием расписан наперед», – рассказывает Регина Турова.

О ситуации с врачом благовещенской поликлиники пишет в соцсетях сын Регины Игоревны, известный многим амурчанам Ярослав Туров: «Чудная история о том, как моя мама помогла маленькому мальчику, а её за это наказывают, сегодня получила продолжение. Тогда я по её просьбе удалил с ФБ пост об этом, чтобы избежать эскалации, но эти неумные товарищи продолжают свои телодвижения, не зная, с кем связались. Значит, война. Начнем с этого поста, хайпанём немножечко, а там посмотрим».

В публикации экс-благовещенец, проживающий и работающий сейчас в Москве, рассказывает историю, произошедшую в благовещенской поликлинике, и высказывает недоумение, вызванное действиями руководства медицинского учреждения: «Среди пяти сотрудников клиники, помогавших мальчику, мама оказалась самой разговорчивой, поэтому, видимо, решили остановиться на ней. Маму снова вызвали на ковер, сделали ей выговор с занесением в личное дело и лишением 100 % заработной платы за месяц, при этом отказались выдавать на руки копию приказа. Это всё за то, что она покормила замёрзшего ребёнка и вызвала полицию…

Мама вместо того, чтобы детей лечить, должна заниматься крючкотворством, защищать свои права, воевать с этими, даже не знаю, как их прилично назвать. Нет, реально вдумайтесь, кем надо быть, чтобы кидать на деньги ценного специалиста, который за копейки выполняет такой объем вредной работы и при этом ещё и находит силы выполнить свой моральный и гражданский долг?».

Ситуацию прокомментировала главный врач детской городской клинической больницы Ирина Молчанова: «Ее наказали не потому, что она эту информацию распространила и не за то, что она боролась за права ребенка, а потому, что она нарушила этику и деонтологию медицинских сотрудников. Обращение ребенка за помощью – это врачебная тайна, в первую очередь. Поэтому именно за нарушение этики ей было вынесено дисциплинарное взыскание. А дисциплинарное взыскание по нашим внутренним регламентирующим документам включает административное взыскание. Если имеется дисциплинарное взыскание, то человек лишается стимулирующих выплат. Не основной заработной платы, которую мы не имеем права трогать вообще, а стимулирующих выплат. Она нарушила порядок взаимодействия и разгласила информацию об обращении пациента за помощью».

Информация о том, что врач детской поликлиники не согласна с приказом, в больницу пока не поступала.

«Если она не согласна, у нас есть профсоюзная организация, у нас есть совет трудового коллектива. Пишется заявление, и мы разбираемся. В администрацию больницы она не обращалась. Когда поступает информация о том, что сотрудник не согласен с приказом, я сама разбираюсь в этом вопросе. Мы в любом случае будем еще разбираться», – сообщила главный врач детской городской клинической больницы Ирина Молчанова.

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Нино Кохреидзе