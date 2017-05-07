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В Благовещенске Toyota Corolla Levin вылетела на тротуар

В Благовещенске Toyota Corolla Levin вылетела на тротуар

В Благовещенске 12 мая случилось ДТП на регулируемом перекрестке Зейская – Лазо. Участниками аварии стали две машины – Toyota Corolla Levin и Toyota RAV4. «Левин» ехал по улице Лазо со стороны Ленина, «рав» двигался по Зейской со стороны Пушкина. В итоге автомобили не поделили проезжую часть.

От столкновения Toyota Corolla Levin откинуло на тротуар. Как сообщил оператор ИА «Сканер», в аварии никто не пострадал – ни пешеходы, ни водители. Виновника ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции. Пока оба водителя утверждают, что ехали на зеленый свет.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    зачастили с авто на тротуарах ((

  • Подполковник

    Подполковник
    1 час назад

    И опять быдлоавтомобиль

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    24 минуты назад

    Подполковник

    И опять быдлоавтомобиль



    Когда это Toyota RAV4 стал быдлоавтомобилем?

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