«Почта России» потратит 171 миллион рублей на смартфоны для сотрудников

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«Почта России» планирует потратить более 171 миллиона рублей на покупку 15 тысяч смартфонов марки Inoi для своих сотрудников. Об этом сообщает газета «Ведомости». Как пояснили в руководстве компании, её сотрудники будут использовать гаджеты для приема платежей за ЖКХ, оформления страховки и погашения кредита.

Отмечается, что уже 10 тысяч почтальонов обзавелись такими устройствами.

Тендер на закупку и поставку смартфонов для «Почты России» выиграла компания «Центр дистрибьюции». За 15 тысяч единиц устройств компания заплатит 171,1 миллиона рублей. Это при том, что начальная цена конкурса составляла 195 миллионов. Таким образом, цена одного смартфона составляет 11 400 рублей. Как отметил глава «Евросети» Александр Малис, это укладывается в среднюю цену корпоративных закупок смартфонов в России.

Смартфоны Inoi работают на операционной системе Sailfish Mobile OS Rus, которые создает компания «Открытая мобильная платформа», связанная с основателем холдинга ЕСН Григорием Берёзкиным. Изначально разработкой системы занималась финская компания Jolla, совладельцем которой с 2015 года является Берёзкин.

Также отмечается, что «Почта России» станет первым в стране покупателем смартфонов Inoi.

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Алексей Воскобойников