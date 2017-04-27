С начала года авиамаршрутом Хабаровск – Тында – Хабаровск воспользовалось больше тысячи пассажиров

Фото: www.airliners.net

Регулярный авиамаршрут Хабаровск – Тында – Хабаровск с прошлого года включён в перечень субсидируемых маршрутов. С января 2017 года перевозки осуществляет авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот». По итогам первых четырех месяцев этого года Тындинский аэропорт уже фиксирует динамику роста пассажиропотока на авиамаршруте.

По информации авиационных агентств, в январе было приобретено 89 билетов, в феврале – 292 билета, а в марте – 425. Всего с 1 января по 1 мая 2017 года по этому маршруту перевезено 1 177 пассажира.

«В прошлом году нами был проработан вопрос включения маршрута Хабаровск – Тында – Хабаровск в перечень субсидируемых авиамаршрутов, выполняемых в Тындинский аэропорт. Работа продолжается дальше, мы направили предложения в Минвостокразвития России по внесению изменений в перечень субсидируемых из федерального бюджета маршрутов, включив вылеты из Благовещенска в Якутск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский», – рассказал министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

Просмотров всего: 110

#транспорт

распечатать

Екатерина PL