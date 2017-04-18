Директор благовещенской фирмы по установке окон может лишиться свободы

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В Благовещенске в отношении руководителя коммерческой организации возбуждено семь уголовных дел. Директор фирмы «Империя окон» должен был выплатить неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, судебные расходы на сумму 336 тысяч рублей в пользу шести граждан и одного юридического лица. Их не удовлетворило качество работ по установке окон.

Уголовные дела возбуждены по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Кроме того, еще по двум исполнительным производствам частной компании требовалось устранить недостатки, допущенные в работе. Приставы неоднократно выставляли должнику требования об исполнении решений суда и предупреждали его об уголовной ответственности. Но руководитель фирмы не предпринимал никаких мер.

Во время расследования первого уголовного дела, возбужденного 13 апреля, в ходе обыска изъяли документы и установили, что фирма имела реальную финансовую возможность погасить долги. Генеральный директор заключал новые договоры на установку окон, получал предварительную оплату от клиентов за предстоящие работы, занимался розничной торговлей металлоконструкциями.

С февраля 2016 по апрель 2017 года организация, занимаясь коммерцией, получила по договорам более 11 миллионов рублей. Полученные деньги направлялись на оплату рекламы, закупку материалов и другие нужды, но не на выплату долга.

В итоге 4 мая были возбуждены еще шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 315 УК РФ. Должник отказался вернуть деньги за некачественные окна и теперь может понести уголовную ответственность за неисполнение решения суда. Санкции статьи «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.

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Екатерина PL