Миллионный спорткар Porsche 911 сошёл с конвейера в Германии

Фото: КОЛЕСА.ру

Юбилейный – миллионный по счёту – экземпляр легендарного спорткара Porsche 911, производимого с 1963 года, сошёл с конвейера в немецком городе Цуффенхаузене в четверг, 11 мая. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на портал Autonews.

Как рассказали в пресс-службе автоконцерна Porsche, к этому знаменательному событию разработчики подошли особо: авто было сделано в максимально классическом стиле, а отделка салона – из дорогого дерева.

Стоит отметить, что миллионный Porsche 911 не поступит в продажу, а будет представлен по всему миру в качестве выставочного экспоната. Позднее историческую модель поместят в коллекционный музей Porsche.

Как утверждают в компании, модель 911 считается самой важной и наиболее популярной за всю историю производства Porsche. Порядка 70 % всех автомобилей, выпущенных концерном с 1963 года, по-прежнему на ходу.

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#производство #транспорт

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Алексей Воскобойников