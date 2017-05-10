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Прохладно и дождливо: прогноз погоды в Амурской области на 13 мая

В Амурской области 13 мая ожидается переменная облачность, в большинстве районов выпадут слабые и умеренные осадки преимущественно в виде дождя, в отдельных районах возможна гроза. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура составит 13…18 градусов тепла, местами – плюс 7…12 градусов.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, ночью будет преимущественно без осадков, во второй половине дня ожидается кратковременный дождь. Восточный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках 15…17 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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