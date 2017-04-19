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Прокурор Амурской области отчитался о доходе почти в 4 миллиона рублей

Прокурор Амурской области отчитался о доходе почти в 4 миллиона рублей

Прокурор Амурской области за 2016 год задекларировал доход в 3 914 355 рублей. На официальном сайте амурской прокуратуры появились данные о доходах и собственности руководителей амурской прокуратуры, прокурора космодрома Восточный и прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

В собственности у прокурора Амурской области Руслана Медведева две квартиры площадью 48 и 105 квадратных метров. Другой недвижимости, ни у него, ни у его супруги не числится. Супруга амурского прокурора за прошлый год заработала 2 845 928 рублей. В собственности у семьи один автомобиль «ниссан мурано». Транспортное средство оформлено на Руслана Медведева.

Доход первого заместителя прокурора Амурской области составляет 3 228 052 рубля. В собственности у Александра Щербакова из недвижимости лишь гектар земли. Также в декларации он указал автомобиль «тойота лэнд крузер». А вот в собственности супруги первого заместителя прокурора Амурской области две квартиры площадью 79 и 45 квадратов, гараж и небольшой участок земли.

Доход заместителя прокурора Амурской области Сергея Аксаментова несколько выше, он составляет 3 400 393 рубля. Его супруга за прошлый год заработала даже немного больше – 3 403 111 рублей. В собственности у супругов одна квартира площадью 69 квадратных метров и гараж.

Прокурор космодрома Восточный Павел Вепрев отчитался о доходах за 2016 год в размере 2 059 320 рублей. В собственности у него недвижимости нет, лишь квартира в пользовании площадью 49 квадратов. Автомобиль прокурора – «тойота лэнд крузер».

Амурский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Алексей Паваляев за прошлый год задекларировал доход в размере 2 183 864 рубля. Он владеет третьей долей в квартире площадью 56 квадратных метров.

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#закон #работа

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