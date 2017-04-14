Кроссфит, «Радуга здоровья» и «Добромаркет»: выходные в Благовещенске

Фото: Arnistore

В эти выходные в Благовещенске состоится молодежная акция «Радуга здоровья», а также благотворительный «Добромаркет». Кроме того, в городе отпразднуют День семьи и проведут соревнования по кроссфиту. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти выходные дни.

Суббота, 13 мая

В субботу с 09:00 до 13:00 пройдет городская молодежная акция «Радуга здоровья». В холле первого и второго этажа Общественно-культурного центра будут работать разные площадки – мобильная станция переливания крови, флюорографическая станция, скрининг и антропометрические исследования человека, консультация врача по ЗОЖ, консультация врача офтальмолога, площадки Центра профилактики, Роспотребнадзора, а также центра СПИД.

Дом ремесел приглашает на несколько мастер-классов: в 10:00 начнутся мастер-классы по керамике и народной кукле; в 11:00 состоится мастер-класс в технике бисероплетение.

В 11:00 в Grand Arena Ostrova пройдут масштабные командные соревнования по кроссфиту Dream Team–2017. Зрителей ждут несколько часов борьбы за звание самой физически подготовленной команды Дальнего Востока. Особым финальным штрихом турнира станет кроссфит-заруба между представителями тайского бокса, вольной борьбы, киокушинкай карате и бокса.

В 14:00 начнутся развлекательные программы в Городском и Первомайском парках.

В 16:00 в ТРЦ «Мега» проведут бесплатные детские образовательные программы «Муравьиная история».

Театр кукол в 11:00 приглашает на спектакль «Теремок». А театр драмы в 18:00 покажет комедию в двух действиях «Брачный договор».

В 18:30 в областной филармонии пройдет вечер исполнителей бардовской песни «Калейдоскоп».

В рамках «Культурного города на набережной» у Триумфальной арки с 18:00 до 20:00 будет работать выставка-распродажа «Аллея мастеров»; с 16:00 до 21:00 – выставка машин от «Субару Клуб»; с 17:00 до 18:00 – выступление творческих коллективов Мазановского района; с 18:00 до 19:30 – программа духового состава концертного оркестра ГДК. У ротонды с 16:00 до 20:00 пройдет городское мероприятие «Добромаркет». В переулке Уралова с 18:00 до 20:00 состоится городская акция «Всем на свете нужен дом».

Воскресенье, 14 мая

В 10:00 в малом зале ОКЦ начнется отчётный концерт детского театра песни «ОКЦент» под названием «Детство с нами остаётся», а в 15:00 пройдет отчётный концерт филиалов ОКЦ, посвящённый Году экологии «Зверомир».

Дом ремесел проведет два мастер-класса. В 11:00 начнется мастер-класс в технике бисероплетение, в 14:00 – мастер-класс по керамике.

В 12:00 в Городском парке начнется развлекательная программа с розыгрышем призов «Алиса встречает друзей Рисовашки». А в 15:00 здесь же пройдет праздничная программа, посвящённая Дню семьи.

В Первомайском парке также в 15:00 состоится праздничная программа для детей и взрослых «Два крыла».

На набережной Амура в районе ротонды организуют концерт оркестр русских народных инструментов, посвящённый международному Дню семьи. Начало в 18:00. В программе концерта: произведения русских и зарубежных композиторов, а также русские народные песни.

В рамках проекта «Культурный город на набережной» у Триумфальной арки с 18:00 до 20:00 будет работать выставка-распродажа «Аллея мастеров». С 18:00 до 20:00 здесь же состоятся показательные выступления спортивных федераций города. У ротонды с 18:00 до 19:00 пройдет концертная программа ЦДШИ; а с 19:00 до 20:30 – выступление вокального ансамбля «Казачья песня» и солистов студенческого хора БГПУ. У бронекатера с 18:00 до 20:00 будет работать «Читающий бульвар».

Театр драмы в 11:00 покажет сказку «Похищение принцессы», а в 18:00 – комедию в двух действиях «Женский монастырь». Театр кукол в 11:00 приглашает на спектакль «Жуткий господин Ау».

В кинотеатрах в выходные будут показывать следующие ленты: «Стражи галактики–2», «Рок Дог», «Меч короля Артура», «Мульт в кино. Выпуск № 53», «Форсаж–8», «Большой», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Прочь», «Кухня. Последняя битва», «Доспехи бога: В поисках сокровищ», «Жена смотрителя зоопарка», «Видели ночь», «Сфера». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться в разделе «Афиша» на сайте «Амур.инфо».

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Екатерина PL