Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:15 0

Кроссфит, «Радуга здоровья» и «Добромаркет»: выходные в Благовещенске

Кроссфит, «Радуга здоровья» и «Добромаркет»: выходные в Благовещенске
Фото: Arnistore

В эти выходные в Благовещенске состоится молодежная акция «Радуга здоровья», а также благотворительный «Добромаркет». Кроме того, в городе отпразднуют День семьи и проведут соревнования по кроссфиту. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти выходные дни.

Суббота, 13 мая

В субботу с 09:00 до 13:00 пройдет городская молодежная акция «Радуга здоровья». В холле первого и второго этажа Общественно-культурного центра будут работать разные площадки – мобильная станция переливания крови, флюорографическая станция, скрининг и антропометрические исследования человека, консультация врача по ЗОЖ, консультация врача офтальмолога, площадки Центра профилактики, Роспотребнадзора, а также центра СПИД.

Дом ремесел приглашает на несколько мастер-классов: в 10:00 начнутся мастер-классы по керамике и народной кукле; в 11:00 состоится мастер-класс в технике бисероплетение.

В 11:00 в Grand Arena Ostrova пройдут масштабные командные соревнования по кроссфиту Dream Team2017. Зрителей ждут несколько часов борьбы за звание самой физически подготовленной команды Дальнего Востока. Особым финальным штрихом турнира станет кроссфит-заруба между представителями тайского бокса, вольной борьбы, киокушинкай карате и бокса.

В 14:00 начнутся развлекательные программы в Городском и Первомайском парках.

В 16:00 в ТРЦ «Мега» проведут бесплатные детские образовательные программы «Муравьиная история».

Театр кукол в 11:00 приглашает на спектакль «Теремок». А театр драмы в 18:00 покажет комедию в двух действиях «Брачный договор».

В 18:30 в областной филармонии пройдет вечер исполнителей бардовской песни «Калейдоскоп».

В рамках «Культурного города на набережной» у Триумфальной арки с 18:00 до 20:00 будет работать выставка-распродажа «Аллея мастеров»; с 16:00 до 21:00 – выставка машин от «Субару Клуб»; с 17:00 до 18:00 – выступление творческих коллективов Мазановского района; с 18:00 до 19:30 – программа духового состава концертного оркестра ГДК. У ротонды с 16:00 до 20:00 пройдет городское мероприятие «Добромаркет». В переулке Уралова с 18:00 до 20:00 состоится городская акция «Всем на свете нужен дом».

Воскресенье, 14 мая

В 10:00 в малом зале ОКЦ начнется отчётный концерт детского театра песни «ОКЦент» под названием «Детство с нами остаётся», а в 15:00 пройдет отчётный концерт филиалов ОКЦ, посвящённый Году экологии «Зверомир».

Дом ремесел проведет два мастер-класса. В 11:00 начнется мастер-класс в технике бисероплетение, в 14:00мастер-класс по керамике.

В 12:00 в Городском парке начнется развлекательная программа с розыгрышем призов «Алиса встречает друзей Рисовашки». А в 15:00 здесь же пройдет праздничная программа, посвящённая Дню семьи.

В Первомайском парке также в 15:00 состоится праздничная программа для детей и взрослых «Два крыла».

На набережной Амура в районе ротонды организуют концерт оркестр русских народных инструментов, посвящённый международному Дню семьи. Начало в 18:00. В программе концерта: произведения русских и зарубежных композиторов, а также русские народные песни.

В рамках проекта «Культурный город на набережной» у Триумфальной арки с 18:00 до 20:00 будет работать выставка-распродажа «Аллея мастеров». С 18:00 до 20:00 здесь же состоятся показательные выступления спортивных федераций города. У ротонды с 18:00 до 19:00 пройдет концертная программа ЦДШИ; а с 19:00 до 20:30 – выступление вокального ансамбля «Казачья песня» и солистов студенческого хора БГПУ. У бронекатера с 18:00 до 20:00 будет работать «Читающий бульвар».

Театр драмы в 11:00 покажет сказку «Похищение принцессы», а в 18:00 – комедию в двух действиях «Женский монастырь». Театр кукол в 11:00 приглашает на спектакль «Жуткий господин Ау».

В кинотеатрах в выходные будут показывать следующие ленты: «Стражи галактики–2», «Рок Дог», «Меч короля Артура», «Мульт в кино. Выпуск № 53», «Форсаж–8», «Большой», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Прочь», «Кухня. Последняя битва», «Доспехи бога: В поисках сокровищ», «Жена смотрителя зоопарка», «Видели ночь», «Сфера». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться в разделе «Афиша» на сайте «Амур.инфо».

Просмотров всего: 47

#жизнь

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика

На «АмурЭкспоФоруме–2017» пройдет фестиваль здорового образа жизни
Общество

Амурчане не спешат получать 74 миллиона накоплений умерших родственников

Власть 18

Доход главного амурского следователя за 2016 год превысил 4 миллиона рублей
Происшествия 21

В областной больнице скончался молодой человек, которого сбил автомобиль возле ОКЦ