На «АмурЭкспоФоруме–2017» пройдет фестиваль здорового образа жизни

С 26 по 28 мая в Благовещенске пройдёт амурская международная выставка «АмурЭкспоФорум». В рамках выставки 27 мая на площади ОКЦ состоится фестиваль здорового образа жизни.

На нем будут представлены различные виды спорта, направления активного отдыха, здоровое питание. Мероприятия фестиваля расписаны с 12 до 17 часов, будут работать более 20 площадок. Участники представят бодиформинг (тренировки с электростимуляцией мышц), кроссфит, йогу, новинки спортивного питания, экологичную продукцию для дома и многое другое. Будет установлен батут. Здесь же всем желающим предложат определить подходящий вид спорта по отпечаткам пальцев.

Зрелищными обещают стать выступления лучников из клуба «Племя совы», зумба, фаер-шоу, танцы с веерами. Будут показаны цирковые номера и рыцарский бой. Выступят три федерации – кикбоксинга, шин-киокушинкай карате и черлидинга.

Торжественное открытие «АмурЭкспоФорума–2017» состоится 26 мая в 10 часов. Оно пройдёт с нажатием символической кнопки и небольшим фейерверком. Выставка будет работать с 10 до 18 часов все три дня.

27 мая в 15 часов в конференц-зале гостиницы «Дружба» состоится подведение итогов смотра-конкурса «Золотая медаль "АмурЭкспоФорум–2017"» и награждение победителей в номинациях.

На сегодняшний день принята 121 заявка. Задействованы все 5 основных разделов – ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо, ТурЭкспо.

С 20 по 23 мая в соседнем городе Хэйхэ (КНР) состоится партнёрская Международная торгово-экономическая ярмарка. В ней также примут участие российские компании, места им предоставляются бесплатно. По информации министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области поступило 24 заявки от компаний из Амурской области и Якутии. На выставке в Хэйхэ представят широкий круг российских товаров: ювелирные изделия, продовольственные товары, товары для здорового питания, художественные произведения и другое.

Вопросы об участии в выставке «АмурЭкспоФорум–2017» принимаются по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского, 27, 3 этаж, каб. 315. Телефоны: 38-03-32, 8-914-580-77-87, 8-924-673-05-04.

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Анастасия Болотина