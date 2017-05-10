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сегодня, 13:54 0

Украинский депутат указал в декларации 586 квартир и 18 земельных участков

Украинский депутат указал в декларации 586 квартир и 18 земельных участков
Фото: Экономическое обозрение

586 квартир указал в своей декларации за 2016 год украинский депутат совета города Ирпень (Киевская область) Игорь Оверко. Об этом сообщает телеканал «RT на русском» со ссылкой на общественное движение «Честно».

Как отмечается в электронной декларации чиновника, в прошлом году он продал 400 квартир, а 186 оставил в собственности. Доход от продажи депутатской недвижимости превысил 50 миллионов гривен (около 110 миллионов рублей).

Также Оверко отметил, что в его собственности находятся четыре жилых дома, 18 земельных участков и свыше 16 миллионов гривен (35 миллионов рублей) сбережений.

«Я один из немногих депутатов, которые задекларировали все свои доходы честно. Я занимаюсь строительством. Сюда я вкладываю все средства», – прокомментировал чиновник столь необычные данные.

Для сравнения – президент Украины Пётр Порошенко задекларировал за 2016 год 12 миллионов гривен доходов.

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#политика #Украина #экономика

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