Амурчане не спешат получать 74 миллиона накоплений умерших родственников

Почти 8 миллионов пенсионных накоплений умерших граждан Пенсионный фонд выплатил наследникам с начала 2017 года. Еще 74 миллиона хранятся на счетах. Родственники не спешат получать деньги.

Пенсионные накопления умерших родственников с начала года получили 293 жителя Приамурья. Самый большой размер выплаты – 240 тысяч рублей. Всего же выплатили 7,8 миллиона рублей.

Пенсионные накопления амурчан, которые умерли в 2002 году и позже и не успели выйти на пенсию, могут получить правопреемники, предоставив в управление Пенсионного фонда по прежнему месту жительства родственника пакет документов.

Если умерший родственник участвовал в программе софинансирования пенсионных накоплений, то правопреемникам выплачивают как его дополнительные взносы, так и прибавку государства. Выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц.

За выплатой нужно обратиться до истечения 6 месяцев со дня смерти, иначе право придётся восстанавливать через суд.

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Нино Кохреидзе