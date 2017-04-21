Благовещенцу, который устроил перестрелку и ранил полицейского, предъявили обвинение

Фото: instagram.com/dtpgram_blg

Жителю Благовещенска, устроившему 2 мая стрельбу в районе ж/д вокзала и ранившему полицейского, предъявили обвинение. 36-летний мужчина обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ.

Вечером 2 мая 2017 года экипажу ДПС, находившемуся на маршруте патрулирования, от дежурного поступило сообщение о том, что около одного из домов по улице Станционной водитель автомобиля иностранного производства обстреливает припаркованные автомобили. Автопатруль отправился по адресу, но указанный в ориентировке автомобиль полицейские встретили на пересечении улиц Тенистой и Островского. Включив проблесковые маячки на служебном автомобиле, стражи порядка начали преследовать иномарку. Вскоре к ним присоединился автомобиль национальной гвардии.

Преследуемый автомобиль остановился в районе пересечения улиц Тенистой и Шимановского. Водитель открыл стрельбу из гладкоствольного самозарядного охотничьего ружья 12 калибра. 36-летний благовещенец не менее двух раз выстрелил с близкого расстояния в полицейского. Страж правопорядка получил огнестрельное дробовое ранение мягких тканей лица, грудной клетки и конечностей.

После этого сотрудник национальной гвардии применил табельное оружие и ранил мужчину в грудь. На место вызвали две бригады скорой помощи и сотрудника полиции. Задержанного госпитализировали в Амурскую областную клиническую больницу.

Из салона автомобиля оперативники, помимо ружья, из которого стрелял задержанный, изъяли еще две единицы огнестрельного оружия.

По ходатайству следователя судом в отношении подследственного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. К палате, где он проходит лечение, приставлены сотрудники конвойной службы. После необходимых медицинских процедур обвиняемый будет переведен в следственный изолятор города Благовещенска. От дачи показаний мужчина отказался.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает пресс-служба амурского следственного управления.

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#криминал #происшествия

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Нино Кохреидзе