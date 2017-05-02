Условный срок, который дали «ловцу покемонов» в храме, РПЦ назвала актом милосердия

Фото: ren.tv

В Русской православной церкви (РПЦ) выразили надежду на то, что ловивший в храме покемонов блогер Руслан Соколовский, которого накануне приговорили к 3,5 года условного срока, воспримет решение суда как «знак того, что в этом мире есть милосердие». Об этом пишет РИА Новости.

«Мы надеемся, что этот человек всё-таки воспримет такой мягкий приговор как, может быть, знак того, что в этом мире есть милосердие и что есть источник этого милосердия – бог», – заявил заместитель главы синодального миссионерского отдела Московского патриархата, игумен Серапион (Митько).

Священнослужитель также отметил, что христиане всегда призывали к милосердию и суд при принятии решения по делу Соколовского «руководствовался соображениями гуманности».

Ловивший покемонов в Храме-на-Крови (Екатеринбург) блогер Руслан Соколовский был арестован в сентябре прошлого года. Тогда на своём канале в YouTube он опубликовал несколько роликов, где он играл в храме в популярное приложение Pokemon Go, а также резко критиковал РПЦ.

В феврале 2017 года Соколовский был переведён под домашний арест. В минувший четверг, 11 мая, за «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ч.1 и ч.2 ст.148, ч.1 ст. 282, ст.138.1 УК РФ) блогера приговорили к трём с половиной годам условно.

Как сообщало Амур.инфо, амурский священник Святослав Шевченко опубликовал на YouTube видеоролик, где вступился за Соколовского. В частности, Шевченко заявил, что блогера не нужно сажать в тюрьму, поскольку тот не только озлобится на весь мир, но и «станет политической разменной монетой в руках определённых сил».

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Алексей Воскобойников