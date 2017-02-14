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12мая
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сегодня, 12:22 5

На улице Пролетарской произошел порыв при гидравлических испытаниях (видео)

На улице Пролетарской произошел порыв при гидравлических испытаниях (видео)

В Благовещенске на улице Пролетарской столб воды высотой в несколько метров бьёт сквозь асфальт. Часть дороги затоплена водой, автомобили объезжают повреждённый участок. Очевидцы прислали в редакцию Амур.инфо видео.

Как объяснила пресс-секретарь АКС Светлана Соловьёва, автомобилисты стали свидетелями порыва на участке тепловых сетей при гидравлических испытаниях. С 10 мая в домах благовещенцев отсутствует горячая вода, в сетях проводятся гидравлические испытания.

«Сегодня – завершающий этап, выявлено несколько порывов, в том числе и на улице Пролетарской. Число порывов, их местоположение, границы районов, где, к сожалению, мы не сможем сегодня подключить горячую воду, наши службы определят ближе к вечеру», – рассказала Светлана Соловьёва.

Некоторое время спустя поврежденный участок перекрыли, чинить порыв будут после окончания гидравлических испытаний.

12 мая вечером в квартиры горожан в тех районах, где испытания прошли успешно, начнёт поступать горячая вода.

Просмотров всего: 2075

#ЖКХ

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Красота )))

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Красота )))

  • dgrubowa

    dgrubowa
    1 час назад

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  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Сделать бордюрчик и будет еще один фонтан

  • Дорогие Россияне

    Дорогие Россияне
    44 минуты назад

    Голос за кадром в видео какой-то быдляцкий

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