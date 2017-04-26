Доход главного амурского следователя за 2016 год превысил 4 миллиона рублей

Руководитель амурского управления следственного комитета России за прошлый год задекларировал доход в 4 348 128 рублей. Сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности в следственном управлении опубликована 12 мая на официальном сайте СУ СК РФ по Амурской области.

Доход руководителя следственного управления за 2016 год превысил 4 миллиона рублей. В собственности Андрея Голомбиевского две квартиры, площадью в 41 и 65 квадратов, и одно нежилое помещение площадью 17,4 квадратных метра. Транспортное средство указано одно – легковой автомобиль «тойота хайлендер».

В собственности у супруги главного амурского следователя тоже есть недвижимость: квартира площадью 110 квадратных метров, а вот доход ниже, чем у супруга, – 1 817 308 рублей.

Также о своих доходах отчитались заместители руководителя следственного управления. Первый заместитель Олег Винников за прошлый год получил 3 474 623 рубля. Объектов недвижимости в собственности у него нет, зато имеется автомобиль марки «тойота лэнд крузер прадо».

Доход заместителя Игоря Кузенкова сопоставим с доходом первого заместителя и составляет 3 356 141 рубль. Квартир, нежилых помещений или автомобилей в собственности нет, зато указан земельный участок в 6 соток.

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Нино Кохреидзе