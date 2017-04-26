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Доход главного амурского следователя за 2016 год превысил 4 миллиона рублей

Доход главного амурского следователя за 2016 год превысил 4 миллиона рублей

Руководитель амурского управления следственного комитета России за прошлый год задекларировал доход в 4 348 128 рублей. Сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности в следственном управлении опубликована 12 мая на официальном сайте СУ СК РФ по Амурской области.

Доход руководителя следственного управления за 2016 год превысил 4 миллиона рублей. В собственности Андрея Голомбиевского две квартиры, площадью в 41 и 65 квадратов, и одно нежилое помещение площадью 17,4 квадратных метра. Транспортное средство указано одно – легковой автомобиль «тойота хайлендер».

В собственности у супруги главного амурского следователя тоже есть недвижимость: квартира площадью 110 квадратных метров, а вот доход ниже, чем у супруга, – 1 817 308 рублей.

Также о своих доходах отчитались заместители руководителя следственного управления. Первый заместитель Олег Винников за прошлый год получил 3 474 623 рубля. Объектов недвижимости в собственности у него нет, зато имеется автомобиль марки «тойота лэнд крузер прадо».

Доход заместителя Игоря Кузенкова сопоставим с доходом первого заместителя и составляет 3 356 141 рубль. Квартир, нежилых помещений или автомобилей в собственности нет, зато указан земельный участок в 6 соток.

Просмотров всего: 1871

#жизнь #налоги #областная власть #работа

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Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    То есть, 333 тысячи рублей, ежемесячно!

    Неужели у этого типа, такая зарплата?

  • andeks2017

    andeks2017
    2 часа назад

    Ну а чо, заработал!

  • Бублик

    Бублик
    2 часа назад

    Да уж....Слов нет!

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Хоть кому-то жить хорошо

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Доход заместителя Игоря Кузенкова сопоставим с доходом первого заместителя и составляет 3 356 141 рубль. Квартир, нежилых помещений или автомобилей в собственности нет, зато указан земельный участок в 6 соток.

    Ненуачо? Бомж.

    Не иначе или на 6 сотках или в бомжатнике на 5стройке кантуется.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Сергей вокалистТо есть, 333 тысячи рублей, ежемесячно!

    Неужели у этого типа, такая зарплата?


    362 тыщи есличо

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    и где связь, между общей суммой дохода в декларации и зарплатой?...

    мож он квартиру продал?...

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    ну это все наверное знают,что у силовых структур по всей стране такие доходы,да ещё у власть имущих,ну и в среднем 40000 тыс руб.,ничего нового.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Shiftи где связь, между общей суммой дохода в декларации и зарплатой?...

    мож он квартиру продал?...


    Может быть. Я считаю, что это достойная зп для начальника регионального СУ СК. Серьёзно.

  • Лесная

    Лесная
    1 час назад

    Ну хватит считать чужие деньги,противно....

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Лесная

    Ну хватит считать чужие деньги,противно....



    Дык... своих денег нет, а считать что-то хочется. Так хотя бы чужие деньги посчитать.



    Тех кто, кстати, должен виновников по задолженностям по зарплатам сажать.



  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Если это только зарплата, то скорее всего так:

    3356141-13%не? Это же доход, а не прибыль то 2919842,67/17=171755,45

    ежемесячно:

    01 - 171755,45

    02 - 171755,45

    03 - 171755,45*2(квартальная)=343510,90

    04 - 171755,45

    05 - 171755,45

    06 - 171755,45*2=343510,90

    07 - 171755,45

    08 - 171755,45

    09 - 171755,45*2=343510,90

    10 - 171755,45

    11 - 171755,45

    12 - 171755,45*3=515266,35

    Знаете ли я знавала и на более мелких постах людей с такой зарплатой

    Вот интересно - сколько он должен получать за свой пост по вашему?

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Хмык
    Лесная

    Ну хватит считать чужие деньги,противно....



    Дык... своих денег нет, а считать что-то хочется. Так хотя бы чужие деньги посчитать.



    Тех кто, кстати, должен виновников по задолженностям по зарплатам сажать.





    +++

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    ЛайКа

    Если это только зарплата, то скорее всего так:

    3356141-13%не? Это же доход, а не прибыль то 2919842,67/17=171755,45

    ежемесячно:

    01 - 171755,45

    02 - 171755,45

    03 - 171755,45*2(квартальная)=343510,90

    04 - 171755,45

    05 - 171755,45

    06 - 171755,45*2=343510,90

    07 - 171755,45

    08 - 171755,45

    09 - 171755,45*2=343510,90

    10 - 171755,45

    11 - 171755,45

    12 - 171755,45*3=515266,35

    Знаете ли я знавала и на более мелких постах людей с такой зарплатой

    Вот интересно - сколько он должен получать за свой пост по вашему?



    да хватает на хлеб и ладно, что вы так расчувствовались, аж помесячно расписали....



  • Kaisla

    Kaisla
    1 час назад

    Нарасследовал)))))

  • dgrubowa

    dgrubowa
    1 час назад

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  • Кузмичь

    Кузмичь
    42 минуты назад

    Зачем об этом писать, народу травить душу и так в жизни много негативов?! Было всегда и будет!

  • Питерский

    Питерский
    26 минут назад

    Если бы у него был такой доход ,то уволился бы давно.

  • ay

    ay
    10 минут назад

    архивная

    ну это все наверное знают,что у силовых структур по всей стране такие доходы,да ещё у власть имущих,ну и в среднем 40000 тыс руб.,ничего нового.



    40 мультов? когда выпускники ЕГЭ научатся правильно считать и писать?

  • Дорогие Россияне

    Дорогие Россияне
    3 минуты назад

    ay

    архивная

    ну это все наверное знают,что у силовых структур по всей стране такие доходы,да ещё у власть имущих,ну и в среднем 40000 тыс руб.,ничего нового.



    40 мультов? когда выпускники ЕГЭ научатся правильно считать и писать?



    Хехе, интернет-матемахики, они такие)

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