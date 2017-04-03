В Хабаровском крае водитель «Нивы», выезжая с парковки, сбил двух пенсионерок (видео)

Фото: youtube.com

Водитель «Нивы» совершил наезд на двух пенсионерок в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. Мужчина сбил двух женщин 91 и 88 лет, выезжая задним ходом с парковочного места, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

«В Николаевске-на-Амуре в районе улицы Попова водитель автомобиля ВАЗ-21214 совершил наезд на пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили две пожилые женщины 91 и 88 лет», – рассказали в пресс-службе, добавив, что по факту наезда возбуждено административное дело.

Правоохранители установили, что 65-летний водитель, выезжая с парковочного места, не убедился в безопасности манёвра и наехал на пенсионерок. Причём, как видно на кадрах, он сразу не заметил, что именно явилось препятствием на его пути и проехался вперёд-назад по уже сбитым женщинам. Одна из пенсионерок получила рану головы, другая – раны предплечья и ноги. Последняя была госпитализирована, по словам медиков, в настоящий момент её жизни ничего не угрожает. Подчёркивается, что в момент ДТП водитель был трезв.

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#Дальний Восток #ДТП #происшествия

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Алексей Воскобойников