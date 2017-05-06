Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:37 21

В областной больнице скончался молодой человек, которого сбил автомобиль возле ОКЦ

В областной больнице скончался молодой человек, которого сбил автомобиль возле ОКЦ

Один из пешеходов, пострадавших в ДТП в районе ОКЦ, скончался в Амурской областной больнице. После ДТП он находился в тяжелом состоянии и не вышел из комы. 11 мая молодой человек умер. Эту информацию подтвердили в медучреждении. Парню было 20 лет, он родом из Зеи. В Благовещенске учился в медакадемии.

Как сообщало Амур.инфо, 6 мая в районе перекрестка Ленина – Трудовая автомобиль на большой скорости сбил двух пешеходов. Пострадавших увезли в областную больницу. Водитель с места аварии скрылся. На следующий день, 7 мая, нарушителя задержали. Им оказался житель Благовещенска 1985 года рождения. В отношении него завели уголовное дело и избрали меру пресечения – до 7 июля он будет находиться под стражей.

Как рассказала корреспонденту Амур.инфо главный врач областной больницы Ольга Сапегина, пострадавшую девушку несколько дней назад перевели из реанимации в обычную палату травматологического отделения. Сейчас ее состояние стабильное.

Просмотров всего: 4630

#ДТП #жизнь #здоровье #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Соболезнования. Виновника в тюрягу за преднамеренное убийство.

  • Лесная

    Лесная
    2 часа назад

    Соболезнование родным...Пусть виновный получит по заслугам..

  • Кайзер

    Кайзер
    2 часа назад

    Сочувствую родителям погибшего...

  • aqwewrdffd

    aqwewrdffd
    2 часа назад

    Земля пухом, жалко парня, молодой же совсем...

  • Ladybug

    Ladybug
    2 часа назад

    Соболезнования родным.... Неописуемое горе...

  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    2 часа назад

    Родным сил и терпения...

    Водятла посадить лет на 25 строгача!!!

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    2 часа назад

    летают козлы на колесах, сволочи

    приносят горе родителям

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    соболезнование родным и близким,невосполнимая утрата....

  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Очень жаль парня. Выходим на улицу и не знаем вернёмся ли...

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Крокодиловая сумочка

    летают козлы на колесах, сволочи

    приносят горе родителям



    согласен полностью...

    родителям и друзьям соболезнования..

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Ужас, ужас!!!

  • Kaisla

    Kaisla
    1 час назад

    Айяй ещё одна жертва , очередного недоумка гонщика, соболезную

  • chilly

    chilly
    1 час назад

    Соболезную... Какое горе у родителей из-за урода!

  • dgrubowa

    dgrubowa
    1 час назад

    Реальная причина раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты, живущие внутри людей! Заражен каждый! Как спасти свою жизнь, очистить и омолодить организм читайте в интервью с главным онко-паразитологом страны --- http://5.gp/medinfo

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Нда... Чуда в очередной раз не произошло.

    Прискорбно... :(((

  • АКВ

    АКВ
    55 минут назад

    Мне одному кажется, что "автолюбители" объявили всем остальным войну?

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    40 минут назад

    АКВ

    Мне одному кажется, что "автолюбители" объявили всем остальным войну?



    Алкаши-автолюбители объявили войну, уродов ничего не пугает

  • Vurus

    Vurus
    25 минут назад

    Летают в любую погоду и при любых условиях, наплевать на всё. Угробил очередную молодую жизнь, будущего медика! У девушке неизвестно что и как с ногами, сможет ли она ходить нормально в будущем. Соболезнование родным.

    Убийцу наказать.

  • ay

    ay
    21 минута назад

    Наказание - несколько лет поселения. Норм. Законописцы не возражают.

  • Кайзер

    Кайзер
    15 минут назад

    В шахту этого мудака... Чтоб загнулся там... Чмо...

  • Кайзер

    Кайзер
    13 минут назад

    Гандон...

Показать все (21) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Кроссфит, «Радуга здоровья» и «Добромаркет»: выходные в Благовещенске
Экономика

На «АмурЭкспоФоруме–2017» пройдет фестиваль здорового образа жизни
Общество

Амурчане не спешат получать 74 миллиона накоплений умерших родственников

Происшествия 2

Благовещенцу, который устроил перестрелку и ранил полицейского, предъявили обвинение