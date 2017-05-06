В областной больнице скончался молодой человек, которого сбил автомобиль возле ОКЦ

Один из пешеходов, пострадавших в ДТП в районе ОКЦ, скончался в Амурской областной больнице. После ДТП он находился в тяжелом состоянии и не вышел из комы. 11 мая молодой человек умер. Эту информацию подтвердили в медучреждении. Парню было 20 лет, он родом из Зеи. В Благовещенске учился в медакадемии.

Как сообщало Амур.инфо, 6 мая в районе перекрестка Ленина – Трудовая автомобиль на большой скорости сбил двух пешеходов. Пострадавших увезли в областную больницу. Водитель с места аварии скрылся. На следующий день, 7 мая, нарушителя задержали. Им оказался житель Благовещенска 1985 года рождения. В отношении него завели уголовное дело и избрали меру пресечения – до 7 июля он будет находиться под стражей.

Как рассказала корреспонденту Амур.инфо главный врач областной больницы Ольга Сапегина, пострадавшую девушку несколько дней назад перевели из реанимации в обычную палату травматологического отделения. Сейчас ее состояние стабильное.

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Екатерина PL