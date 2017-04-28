Благовещенская шестиклассница «делала анализы» первоклассникам

12-летняя ученица десятой школы Благовещенска нашла скарификатор и исколола не менее 20 школьников. Администрация школы обратилась в полицию, а родители пострадавших детей написали заявления.

11мая шестиклассница школы № 10 уколола пальцы нескольким первоклассникам той же школы. Уколы девочка сделала скарификатором (прибором для взятия анализа крови из пальца), который нашла незадолго до этого. После того как дети пожаловались учителям и родителям, администрация школы сообщила о произошедшем в отдел по делам несовершеннолетних.

Сотрудники полиции прибыли в школу и опросили участников события, а также маму шестиклассницы. «Родители двух пострадавших детей написали заявления в полицию. Сотрудники ПДН побеседовали с девочкой и её мамой, в отношении мамы девочки составлен административный протокол за ненадлежащее воспитание. По факту будет проводиться проверка, выясняться обстоятельства произошедшего», – сообщила специалист по связям с общественностью полиции Благовещенска Татьяна Кутека.

Как стало известно Амур.инфо, семья, в которой воспитывается шестиклассница, благополучная. Сама девочка не замышляла ничего плохого, а уколы делала в процессе игры, не задумываясь о том, что могут быть негативные последствия.

Родители детей, которым «сделали анализ», беспокоятся о том, что после уколов инструментом, который, возможно, уже использовался, первоклашки могли заразиться какой-либо инфекцией.

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Анастасия Болотина