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сегодня, 11:06 0

Бедным россиянам помогут продуктовыми талонами

Бедным россиянам помогут продуктовыми талонами
Фото: utro.ru

Минфин поддержал запуск программы Минпромторга по продуктовым талонам в России. Цель мероприятия – оказание поддержки миллионам малоимущих граждан и помощь отечественному производителю в виде подстёгивания спроса на товары, передаёт ИА «Дейта».

«Программа направлена на помощь семьям, которые за последние 4 года оказались за чертой бедности. Число таких семей продолжает увеличиваться. По предварительной оценке, талонами можно охватить 13 миллионов человек», – пояснил член экспертно-консультационного совета при Росимуществе, доцент МГИМО Алексей Михеев.

По данным Всемирного банка, инфляционный шок, девальвация и рецессия в 2015 году привели к тому, что уровень бедности в России вырос с 11,2 до 13,4 %. Численность бедного населения увеличилась на 3,1 миллиона человек, достигнув в общей сложности 19,2 миллиона. Показатели 2016 года также не особо улучшились ввиду продолжающейся рецессии.

Минпромторг, инициировавший появление продовольственных карточек, заручился поддержкой Минфина и Минэкономразвития. Но пока не определены ни дата запуска программы, ни объёмы трат государства. По мнению экспертов, программа начнёт действовать не ранее 2018 года.

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#жизнь #российская власть #экономика

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