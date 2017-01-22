Федерация спортивной рыбалки в Амурской области получила официальный статус

Амурская федерация спортивной рыбалки прошла аккредитацию и теперь имеет официальный статус. До этого момента рыболовы-спортсмены соревновались в области на любительском уровне. Сейчас они могут проводить официальные соревнования, присваивать разряды и звания.

Федерация насчитывает 30 спортсменов. Это жители Благовещенска, Зеи, а также сёл Марково и Новотроицкое. Несмотря на любительский статус, раньше амурские рыболовы участвовали несколько раз в региональном кубке, который проходит на водоемах Хабаровского края. В 2015 году амурчане стали победителями, а в прошлом году уступили хозяевам, но обошли приморских рыбаков.

В Приамурье первые официальные соревнования по спортивной рыбалке – открытый чемпионат Благовещенска – пройдут 29 и 30 июля. Спортсмены будут соревноваться в дисциплине английская донка, а затем – в поплавочной удочке, сообщает правительство Амурской области.

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Екатерина PL