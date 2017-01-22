Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:09 0

Федерация спортивной рыбалки в Амурской области получила официальный статус

Амурская федерация спортивной рыбалки прошла аккредитацию и теперь имеет официальный статус. До этого момента рыболовы-спортсмены соревновались в области на любительском уровне. Сейчас они могут проводить официальные соревнования, присваивать разряды и звания.

Федерация насчитывает 30 спортсменов. Это жители Благовещенска, Зеи, а также сёл Марково и Новотроицкое. Несмотря на любительский статус, раньше амурские рыболовы участвовали несколько раз в региональном кубке, который проходит на водоемах Хабаровского края. В 2015 году амурчане стали победителями, а в прошлом году уступили хозяевам, но обошли приморских рыбаков.

В Приамурье первые официальные соревнования по спортивной рыбалке – открытый чемпионат Благовещенска – пройдут 29 и 30 июля. Спортсмены будут соревноваться в дисциплине английская донка, а затем – в поплавочной удочке, сообщает правительство Амурской области.

Просмотров всего: 43

#жизнь

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Бедным россиянам помогут продуктовыми талонами
В России и мире

Учёные: перец чили помогает избавиться от лишних килограммов
Культура

«Культурный город» 12 мая: танцы на набережной, духовой оркестр и выставка поделок
Общество 3

ФАС: использование в рекламе символов Победы недопустимо