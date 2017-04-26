Из-за согласований с Росавиацией амурским застройщикам пришлось корректировать планы

Нововведения в согласованиях строительства домов – как многоквартирных, так и частных – создало трудности простым амурчанам и застройщикам. Строительным компаниям приходится корректировать планы строительства. Не меньше забот появилось и у специалистов управления Росавиации, расположенного в Хабаровске, которым теперь нужно согласовывать благовещенские стройки.

Как сообщало Амур.инфо, теперь, чтобы построить дом в Благовещенске, нужно получить согласование в Хабаровске. Там находится управление Росавиации. Именно оно должно согласовать строительство в столице Амурской области, которая является приаэродромной зоной. Причем разрешение требуется на все виды построек – как на многоквартирные, так и частные дома.

Если раньше согласовывать нужно было только высотки от 50 метров, то сейчас все объекты, независимо от характеристик, должны иметь разрешение от Росавиации. Речь идет и о гаражах, и, в первую очередь, о домах. Без согласования разрешения на строительство не будет.

«Весь город попадает в этот радиус, мы все находимся в приаэродромной территории, даже Игнатьево, Чигири, Верхнеблаговещенское. А Верхнеблаговещенское – вообще зона посадки. Может, кто-то захочет сделать предприятие – выброс отходов, скопление птиц, а вы сами понимаете, что такое птицы, может, какие-то факельные устройства люди будут строить или еще что-то», – рассказала инженер технадзора по строительству аэропорта Благовещенска Лариса Аносова.

Администрация Благовещенска в год выдает около 300 разрешений на строительство. Без этого документа узаконить дом можно только через суд и то, если строение расположили в разрешенном месте.

Фактически аэропорт находится выше города на 60-90 метров. То есть никакой дом объекту не помешает, и сам аэродром опасности для граждан не представляет. Замеры высот сделали амурские застройщики. Им приходится корректировать планы строительства из-за нововведения. На согласование в Хабаровске уходит до 30 дней.

В филиале Росавиации в столице ДФО говорят, что после нововведения работы стало значительно больше. Пришлось даже выделить сотрудника, который работает по заявкам застройщиков. Хотя раньше согласования проходили на местах.

«Мы вынуждены обращаться в город Хабаровск. Эти все вопросы необходимо решать на стадии проектирования, а не когда мы обратились за разрешением. Когда мы обращаемся за разрешением, у нас уже есть проектно-сметная документация, которая прошла госэкспертизу, запланированы рабочие, техника. Мы знаем, что за семь дней мы получим разрешение и приступаем к строительству», – сказал заместитель генерального директора ЗАО «Амурстрой» по производству Василий Абросимов.

Большинство мелких застройщиков и жителей города о нововведениях еще не знают. Заявку на согласование можно отправить по электронной почте. Но для начала нужно подготовить некоторые бумаги, например, указать географические координаты и определить относительные высоты участка. В пакете документов обычного владельца земельного участка этого нет. За расчеты придется платить. В крупных компаниях документы готовит штат специалистов. «Амурстрой», например, уже согласовал несколько площадок. Территорию всего города заранее согласовать нельзя. Власти Благовещенска пытались это сделать.

«То есть это четкая норма федерального закона, который мы обязаны все соблюдать. Мы получили предупреждение устное от генпрокуратуры, что мы обязаны соблюдать этот закон. Почему мы и начали требовать с частных застройщиков это согласование. Конкретно было сказано нам, что с этим шутить нельзя. Это все-таки закон», – отметил начальник управления архитектуры администрации Благовещенска Алексей Раханский.

Остается ждать изменений в Воздушном кодексе. Они проходят в Госдуме третье чтение. После этого приаэродромную территорию разграничат на несколько зон, и Благовещенск выйдет из зоны согласования. Кстати, по сведениям застройщиков, пока разрешение из Хабаровска требуют только в областном центре.

Просмотров всего: 203

#закон #строительство

распечатать

Екатерина PL