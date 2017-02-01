Приамурье получит от Газпромбанка кредит на миллиард рублей

Фото: om-saratov.ru

Правительство Амурской области привлечет в Газпромбанке кредитную линию с лимитом свыше одного миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок. Использовать деньги необходимо за 89 дней, а расплатиться с кредитным учреждением области следует к концу 2020 года.

Как пишет «Интерфакс – Дальний Восток», согласно аукционной документации, министерство финансов Амурской области признало открытый запрос предложений на право предоставления кредитной линии с лимитом 1 миллиард 7 миллионов 780 тысяч рублей несостоявшимися, так как на участие в нем поступила только одна заявка – от Газпромбанка. Комиссия рассмотрела заявку кредитной организации, признала ее соответствующей требованиям конкурса и рекомендовала заключить контракт с единственным участником.

Срок использования кредита – с 22 мая по 18 августа 2017 года (89 календарных дней). Область должна погасить заем не позднее 24 декабря 2020 года.

Еще один аукцион по привлечению кредита на сумму 1 миллиард рублей не состоялся из-за отсутствия заявок. Регион планировал воспользоваться кредитом в период с 22 мая по 18 августа текущего года и погасить его не позднее 28 ноября 2019 года.

Госдолг Амурской области на начало мая составил около 27 миллиардов 488 миллионов рублей, из них 20 миллиардов 551 миллион – бюджетные кредиты.

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#Дальний Восток #финансы #экономика

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Нина Гвоздкова