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сегодня, 10:40 6

Приамурье получит от Газпромбанка кредит на миллиард рублей

Приамурье получит от Газпромбанка кредит на миллиард рублей
Фото: om-saratov.ru

Правительство Амурской области привлечет в Газпромбанке кредитную линию с лимитом свыше одного миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок. Использовать деньги необходимо за 89 дней, а расплатиться с кредитным учреждением области следует к концу 2020 года.

Как пишет «Интерфакс – Дальний Восток», согласно аукционной документации, министерство финансов Амурской области признало открытый запрос предложений на право предоставления кредитной линии с лимитом 1 миллиард 7 миллионов 780 тысяч рублей несостоявшимися, так как на участие в нем поступила только одна заявка – от Газпромбанка. Комиссия рассмотрела заявку кредитной организации, признала ее соответствующей требованиям конкурса и рекомендовала заключить контракт с единственным участником.

Срок использования кредита – с 22 мая по 18 августа 2017 года (89 календарных дней). Область должна погасить заем не позднее 24 декабря 2020 года.

Еще один аукцион по привлечению кредита на сумму 1 миллиард рублей не состоялся из-за отсутствия заявок. Регион планировал воспользоваться кредитом в период с 22 мая по 18 августа текущего года и погасить его не позднее 28 ноября 2019 года.

Госдолг Амурской области на начало мая составил около 27 миллиардов 488 миллионов рублей, из них 20 миллиардов 551 миллион – бюджетные кредиты.

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#Дальний Восток #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Кварц

    Кварц
    38 минут назад

    Интересно, наша область хоть когда-нибудь сумеет обходиться без кредитов? Уж чего только у нас не размещено, начиная с космодрома и заканчивая газопроводами. Все время слышу: инвестиции, налоги, рабочие места. А второй строкой: погасили одни кредиты за счет других, более выгодных. Привлекли новые кредиты.

  • СаняCh

    СаняCh
    23 минуты назад

    Кварц

    Интересно, наша область хоть когда-нибудь сумеет обходиться без кредитов? Уж чего только у нас не размещено, начиная с космодрома и заканчивая газопроводами. Все время слышу: инвестиции, налоги, рабочие места. А второй строкой: погасили одни кредиты за счет других, более выгодных. Привлекли новые кредиты.



    За счет таких перекредитований область сэкономила более миллиарда рублей. Вы до сих пор, боты-либерасты будете утверждать о их ненадобности?

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    18 минут назад

    ...а кредит то уменьшается... однако это положительный результат.

  • Морской человек

    Морской человек
    9 минут назад

    СаняCh
    Кварц

    Интересно, наша область хоть когда-нибудь сумеет обходиться без кредитов? Уж чего только у нас не размещено, начиная с космодрома и заканчивая газопроводами. Все время слышу: инвестиции, налоги, рабочие места. А второй строкой: погасили одни кредиты за счет других, более выгодных. Привлекли новые кредиты.



    За счет таких перекредитований область сэкономила более миллиарда рублей. Вы до сих пор, боты-либерасты будете утверждать о их ненадобности?


    "Сэкономили" это, когда долгов нет и отложили что-то на черный день, в кубышку убрали. Экономист пЕдРосовский.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    6 минут назад

    ...ну так и подскажи как за год весь долг погасить да еще в кубышку положить,раз умный такой...

  • ay

    ay
    5 минут назад

    Налоги с Газпрома-то берём? Или нет? Зато кредиты (которые надо будет вертать взад) - "всегда пожалуйста".

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