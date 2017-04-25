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12мая
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сегодня, 10:34 0

Учёные: перец чили помогает избавиться от лишних килограммов

Учёные: перец чили помогает избавиться от лишних килограммов
Фото: ОгородСадовод.ком

Регулярное употребление в пищу жгучего перца чили способствует активному снижению веса и улучшению пищеварения. К такому выводу пришла международная группа учёных с участием российских специалистов. Результатами исследования специалисты поделились на страницах издания International Journal Of Food Sciences And Nutrition, передаёт РИА Новости.

Как пояснили учёные, в остром перце чили содержится алкалоид капсаицин, который в терапевтических дозах положительно влияет на организм человека, стимулируя и поддерживая естественные процессы пищеварения. Потеря лишних килограммов ускоряется из-за того, что капсаицин увеличивает метаболизм жиров, ускоряет расход энергии и регулирует уровень инсулина в крови.

Капсаицин – вещество, придающее чилийскому перцу его «фирменную» жгучесть. Свойства этого алкалоида известны с древнейших времён. Попадая в организм человека, капсаицин предотвращает накопление в организме вещества TRPV1, которое отвечает за передачу болевых импульсов в мозг. Когда уровень TRPV1 в организме снижается, болевые сигналы не поступают в мозг, поэтому капсаицин может использоваться и как мощное средство для блокирования боли. Кроме того, он способствует выработке физиологически активных веществ, снимающих воспалительный процесс.

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#жизнь #здоровье #наука

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