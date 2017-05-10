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сегодня, 10:06 0

Порошенко заявил об «окончательном разводе с Российской империей»

Порошенко заявил об «окончательном разводе с Российской империей»
Фото: whoswhos.org

Президент Украины Пётр Порошенко назвал безвизовый режим с Евросоюзом «окончательным разводом» Украины с Россией. Об этом украинский лидер заявил в интервью украинскому телеканалу «1+1», передаёт ИА Regnum.

«Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать», – отметил Порошенко.

Президент Украины также выразил мнение, что с этого момента начнут действовать сразу три свободы: свобода передвижения капиталов, товаров и людей. Речь в этом случае, по мнению главы государства, идёт о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран. Он также пообещал украинцам, что теперь они смогут без виз ездить в 35 стран Латинской Америки и Азии, у которых есть соглашение о безвизовом режиме с ЕС. Кроме того, Порошенко рассказал о планах привлечь в страну авиакомпании-лоукосты, которые позволят гражданам страны летать в Европу за несколько десятков евро в обе стороны.

11 мая Совет министров Евросоюза окончательно одобрил решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовый въезд на территорию ЕС на срок не свыше 90 дней в течение полугода. Для безвизового въезда на территорию любой страны Европейского союза (за исключением Великобритании и Ирландии) украинцам вскоре будет достаточно биометрического загранпаспорта.

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#политика #Украина

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