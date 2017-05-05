16 мая начнется приемка амурских загородных лагерей отдыха

Более 71 тысячи амурских детей и подростков отдохнут и оздоровятся этим летом в загородных лагерях отдыха, на профильных сменах, в палаточных городках, в лагерях дневного пребывания. Цены на путевки останутся на уровне прошлого года.

В настоящий момент подготовка к летней оздоровительной кампании проходит в плановом режиме. Приемка загородных лагерей членами областной межведомственной комиссии начнется 16 мая. Средняя стоимость путевок в Приамурье осталась на уровне прошлого года и составляет около 25 тысяч рублей. Часть затрат родителям компенсируют из областного бюджета.

В этом году на летний отдых детей потратят около 380 миллионов рублей. В лагерях и на дневных сменах проведут время более 71 тысячи несовершеннолетних.

Детей на летние смены готовы принять 20 загородных лагерей, 266 лагерей с дневным пребыванием и 11 палаточных лагерей. В связи с тем, что ужесточились требования к палаточным лагерям, их количество с 2016 года сократилось с 25 до 11.

Около 40 тысяч подростков планируют трудоустроить летом на учебно-опытных участках, в ремонтных и учебно-производственных бригадах, в полеводческих звеньях и школьных лесничествах, на предприятиях и в организациях.

«В 2017 году на организацию летнего детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрено более 64 миллионов рублей. На эти деньги для этой категории несовершеннолетних будут приобретены 2 095 путевок в загородные оздоровительные лагеря. Также средства пойдут на оплату питания в лагерях с дневным пребыванием для 1 900 детей и другие нужды», – сообщила зампред амурского правительства региона Ольга Лысенко.

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Анастасия Болотина