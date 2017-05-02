Стали известны все финалисты «Евровидения–2017»

Фото: rsute.ru

В минувший четверг, 11 мая определилась вторая десятка финалистов международного песенного конкурса «Евровидение–2017». В финал музыкального конкурса, который состоится 13 мая в Киеве, прошли все фавориты, чьи имена букмекеры называли ранее, в том числе представитель Болгарии 17-летний Кристиан Костов, передаёт РИА Новости.

Первый полуфинал «Евровидения–2017» состоялся в Киеве 9 мая. Он определил первых финалистов – ими стали представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии. К ним также примкнут представители Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии (они проходят в финал автоматически как представители стран-основательниц конкурса), и Украины (принимающая сторона).

Во втором полуфинале десятку финалистов выбрали из 18 конкурсантов на основании голосования телезрителей и национальных профессиональных команд жюри. Так, помимо Костова, путёвки в финал конкурса получили дуэт NAVIBAND из Белоруссии, а также представители Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

Накануне второго полуфинала вокруг персоны Костова разгорелся скандал. В Интернете было опубликовано видео с якобы выступлением молодого артиста в Крыму летом 2014 года. Украинские власти заявили, что нет оснований запрещать певцу въезд в страну, так как на момент поездки он был несовершеннолетним. Кроме того, правоохранители отмечали, что на момент поездки на Украине ещё не действовал закон об ответственности за посещение полуострова без согласования с Киевом.

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#конкурсы #музыка #Украина

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Алексей Воскобойников