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Дожди в большинстве районов: прогноз погоды в Амурской области на 12 мая

Дожди в большинстве районов: прогноз погоды в Амурской области на 12 мая
Фото: instagram

В Амурской области 12 мая ожидается увеличение облачности до значительной. В большинстве районов пройдет слабый, умеренный дождь, в отдельных районах севера дождь будет сильным. Местами возможна гроза. Термометры покажут по южным и центральным районам 12...17 градусов тепла. По северу – плюс 15…20, в осадках – плюс 10…15 градусов.

Юго-западный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду, местами усиливаясь до 12-17 метров в секунду. По северу ветер будет восточным, он разгонится до 3-8 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду.

В Благовещенске в 6 часов утра было плюс 11 градусов. Западный ветер дул со скоростью 4-11 метров в секунду. В течение дня в городе ожидается увеличение облачности до значительной, синоптики прогнозируют дождь. Юго-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Термометры покажут 13…15 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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