Медовуху из категории алкогольной могут отнести к сельхозпродуктам: обзор прессы

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В Латвии у главы контрразведки украли компьютер; в России создан необычный акустический комплекс артиллерийской разведки; фермер отучил мужиков от пьянства и спас деревню от разорения – о чем пишут СМИ, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» и обозреватель прессы на Амур.инфо Павел Савинкин.

Об этом пишут все

«Российская газета» второй день подряд пишет о том, как Путин играл в хоккей и забил шесть шайб. Полноценный повод для гордости. Кстати, об этом пишут и в «Комсомолке».

Но бог с ним, с хоккеем. Обозреватель обращает внимание читателей на заметку о том, как у главы контрразведки Латвии прямо, что называется, из-под носа украли компьютер.

А еще одна заметка – о том, что в России создан акустический комплекс для обнаружения вражеской артиллерии на прифронтовой полосе глубиной до 25 километров – действительно полноценный повод для гордости.

Вам статья

«Амурская правда» рассказывает о том, что дальневосточный гектар взял москвич, проживающий на Тайване. Вообще, как пишут иные издания, на амурскую земельку поступило много заявок из западных регионов страны. Но взять землю – совсем не значит жить на ней. Точнее, жить будут, но дистанционно – так же, как оформляли заявки.

А еще будет интересно узнать, что некоего автолюбителя посадили на семь суток за то, что его автомобиль издавал неприлично громкие звуки. За этот рев и наказан.

Очень интересно

Еще в главной газете области пишут о том, как школьница из Желтоярова сняла фильм о жизни в глубинке – в нем рассказывается, о том, как на селе обходятся без сыра с плесенью и креветок. Работая над роликом о санкциях на всероссийский конкурс, ученица 10-го класса сняла настоящую документальную киноповесть, которую высоко оценили столичные мэтры, присудив девушке первое место и наградив ее путевкой в Артек.

Напишут же такое

Кстати, о селе. В «Комсомольской правде» стоит прочесть материал о том, как фермер спас деревню «облигациями коровьего займа» и отучил мужиков от пьянства. Если о подробностях, то, оказывается, законы в деревне Шаймуратово, что под Уфой, драконовские: пришел на работу с перегаром – штраф 5 000 рублей. Выпил в поле – увольнение. Тут поневоле трезвенником станешь! Об остальных методах борьбы за урожай – на целых двух страницах.

Также в номере

Кстати, о спиртном. Несколько недель назад новгородские бизнесмены попросили Путина вывести медовуху из категории алкогольной в сельхозпродукт. Это позволит значительно снизить акцизы на этот напиток. Президент проникся чаяниями предпринимателей и поручил правительству выполнить просьбу. По логике вещей и спирт можно считать сельхозпродукцией, если он сделан не из опилок…

На посошок

Напоследок – «Российская газета-Неделя». Интересное издание, надо отметить. Здесь пишут о том, что в Исландии количество туристов в семь раз превысило число граждан страны. В числе ее главных изюминок – места, задействованные в фильмах о Бэтмене и Бонде.

Еще здесь пишут о биографии Ленина, вышедшей в серии ЖЗЛ. Между прочим, входит в топ-5 продаж. То есть, интерес к личности возрастает.

Ну и самое-самое – индийским женам разрешили колотить своих мужей. Такая вот Камасутра…

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#СМИ

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Нина Гвоздкова