Село Верхнеблаговещенское осталось без света из-за водителя, сбившего электроопору

В селе Верхнеблаговещенское 11 мая неизвестный водитель сбил опору ВЛ 10 кВ. В результате жители села остались без света. На место выехала бригада «Амурских электрических сетей», которая заменила сбитое сооружение. Это уже шестая опора, поврежденная автомобилистами в мае, а с начала года их повреждено 17.

Для восстановительных работ привлекли пять единиц техники: кран, автовышку, буровую установку, длинномер для доставки опоры и бригадный автомобиль. На замену потребовалось более трех часов. Все это время жители части села оставались без электричества. Энергетики вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД. Виновный в повреждении конструкции объявлен в розыск.

«Мы не оставляем подобные случаи без внимания. С помощью правоохранительных органов и собственной службы экономической безопасности находим таких нерадивых водителей и требуем возместить ущерб. Практически все сбежавшие с места ДТП водители найдены. С начала года виновные в повреждении опор уже возместили более 150 тысяч рублей»», – сообщил главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Александр Воробьев.

Ранее аварийно-восстановительные работы по замене сбитых опор проводились в селах Чигири Благовещенского района, Поповка Мазановского района, Бочкаревка Серышевского района.

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Екатерина PL