12 мая – Международный день медсестры

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12 мая во всём мире отмечают Международный день медицинской сестры (International Nurses Day). Он проводится под эгидой Международного Совета медсестёр, который в 1974 году принял решение отмечать этот день 12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл, одной из основательниц службы сестёр милосердия.

Ежегодно к этому празднику ICN подготавливает информационные материалы, объявляет тематику и лозунг предстоящего празднования.

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205 лет назад родился Эдвард Лир – английский художник, прославившийся как автор «Книги бессмыслиц» и популяризатор такого абсурдистского жанра, как лимерики. Лир был двадцатым ребёнком в семье, и его воспитанием занималась старшая сестра Энн. Когда Эдварду было 15 лет, он вместе с сестрой обосновался в отдельном доме. Будучи талантливым художником, Лир начал работать книжным иллюстратором. В возрасте 19 лет он выпустил свою первую книгу «Иллюстрации семейства Пситтацидов, или Попугаев».

В 1846 году вышла его знаменитая «Книга бессмыслиц», включавшая забавные лимерики. Вскоре этот жанр приобрёл значительную популярность и имеет успех по сей день.

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110 лет назад родился известный российский график Дементий Шмаринов, автор иллюстраций ко многим классическим произведениям – Достоевского, Толстого, Горького, Пушкина, Гоголя, Шекспира и других авторов.

Работам Шмаринова присущи реалистическая точность изобразительной интерпретации литературных произведений, убедительность передачи драматических ситуаций и социально-психологических характеристик его героев.

В годы Великой Отечественной войны Дементий Алексеевич выполнил ряд политических плакатов и серию станковых рисунков, проникнутых гневной патетикой и повествующих о страданиях и мужестве советского народа в борьбе с врагом. Под конец жизни художник издал автобиографическую книгу «Годы жизни и работы».

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В один день с прославленным иллюстратором, 12 мая 1907 года, родилась легенда Голливуда, четырёхкратная обладательница премии «Оскар» Кэтрин Хепбёрн. Её дебют на Бродвее состоялся в начале 1930-х. После первых же спектаклей последовали предложения от голливудских продюсеров. В 1932 году актриса дебютировала в кино в картине «Счёт за развод» и сразу же была признана как одна из самых многообещающих юных звёзд. Уже третий фильм, «Ранняя слава», оправдывая название, принес Хэпбёрн первый «Оскар».

Вскоре Кэтрин превратилась в актрису, самостоятельно выбиравшую режиссёров. На её счету более пятидесяти киноролей, среди них почти нет второстепенных. Она четырежды получала «Оскара», а номинирована была 12 раз. Хэпбёрн по праву называли «национальным достоянием США» и «первой леди кинематографа».

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Своё 30-летие сегодня отмечает популярная российская певица Виктория Дайнеко. В 2004 году Вика стала участницей телепроекта Первого канала «Фабрика звёзд 5» под руководством Аллы Пугачёвой, где одержала победу и получила квартиру в Москве. После окончания телепроекта с юной артисткой начал серьёзную работу продюсер и композитор Игорь Матвиенко. Дебютный клип Дайнеко на песню «Лейла» был снят в 2005 году в Таиланде. Далее последовали новые песни, с которыми Виктория выступала на различных площадках, новые клипы.

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Алексей Воскобойников