В Амурской области выращивают рассаду по новой технологии

Амурские садоводы-огородники начали высаживать рассаду, и в этом им готовы помочь аграрии. Они выращивают рассаду на продажу и при этом активно используют новые технологии. Например, в Кани-Кургане одно из фермерских хозяйств внедрило кассетную технологию.

«Мы берем кассеты на 64 ячейки. Засыпаем в неё торфопитательные вещества. Придавливаем. В каждую ячейку по одному семени высаживаем, засыпаем вермикулитом», – рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства из села Кани-Курган Аркадий Корнеев.

Кассеты с растениями ставят на стеллажи, не достающие до земли, чтобы корни рассады не проросли в грунт, а сплелись внутри каждой ячейки – это и есть кассетная технология. Кассеты ещё во время посева наполняют питательными веществами и продолжают подкармливать во время автоматического полива в теплице. Кубики с растениями легко вытаскиваются из ячейки. Потом посаженные на грядку растения не болеют.

«У нас сохраняется вся корневая система. Весь кубик оплетён корнями. И при выборке вся корневая система при нём», – поделился Аркадий Корнеев.

При традиционной технологии выращивания, как правило, половина корней отрывается во время высадки. При кассетной такое исключено, уверяют аграрии. В хозяйстве есть томаты, лук, баклажаны, перец, но предпочтение отдают капусте – её здесь больше всего. Семена заказывают в одной из агрофирм Новосибирска.

«Кассетная технология упрощает и экономит средства. Плюс идет экономия площади теплицы. Раньше у нас 250 штук с квадрата было. Сейчас у нас 900 штук с квадратного метра. Есть экономия на площадях в теплице, обогреве и всего прочего», – отметил глава КФХ.

Современная технология экономит и трудозатраты. Следить за теплицей на тысячу квадратных метров, заполненной рассадой, может один человек. Всего в этом крестьянско-фермерском хозяйстве выращивают сельхозпродукцию, используя кассетную технологию на площади более полутора тысяч квадратных метров. С этого года рассаду готовят и на продажу.

На продажу рассада поступает в мини-кассетах по восемь ячеек. Для удобства покупателей к конструкции сделали специальную ручку. В таком виде рассада может простоять несколько недель в ожидании высадки.

Рассада, выращенная при помощи кассетной технологии, успела полюбиться амурским садоводам. В этом году на продажу в магазины и на базы пойдёт 20 % от всего количества выращенных в КФХ растений. Остальные уже начали высаживать на полях хозяйства.

Просмотров всего: 549

#сельское хозяйство

распечатать

Екатерина PL