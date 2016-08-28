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12мая
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«Культурный город» 12 мая: танцы на набережной, духовой оркестр и выставка поделок

«Культурный город» 12 мая: танцы на набережной, духовой оркестр и выставка поделок
Фото: admblag.ru

В Благовещенске продолжается фестивальное движение «Культурный город». 12 мая несколько мероприятий пройдет на набережной Амура.

С 17 часов у бронекатера на набережной начнется концертная программа. Для благовещенцев и гостей города выступят творческие коллективы. Здесь же разместятся творческие мастерские.

В 18:00 к ротонде выйдут любители танцев. Под открытым небом выступят представители Ассоциации пожилых людей. Акция называется «Танцы для здоровья». Плясать на набережной будут до 19:30. Сразу после танцев на Краснофлотской начнется выступление духового оркестра Городского дома культуры. Музыка будет звучать до 21 часа.

У Триумфальной арки в 18 часов начнет работу выставка-распродажа «Аллеи мастеров». В это же время рядом представят программу семейного центра «Карамель», сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#жизнь #культура #праздники #туризм

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