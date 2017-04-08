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12мая
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ФАС: использование в рекламе символов Победы недопустимо

ФАС: использование в рекламе символов Победы недопустимо
Фото: social.vb.kg

Необоснованное использование в коммерческой рекламе символов Победы в Великой Отечественной войне недопустимо. Об этом предупредила Федеральная антимонопольная служба, пишет ТАСС.

В ведомстве напомнили, что содержащая подобные образы реклама пресекается антимонопольными органами. Но пока в рамках закона «о рекламе». Закона, запрещающего использование именно символов Победы в рекламе, нет.

«В связи с публикациями в СМИ заявления председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко о защите от коммерциализации символов Победы в Великой Отечественной войне ФАС России сообщает, что полагает недопустимым необоснованное использование в рекламе символов Победы. Вместе с тем, ведомство готово поддержать изменения в законодательство, направленные на введение запрета необоснованного использования в рекламе символов (символики) Победы», – говорится в сообщении ФАС.

О том, что инициативы закрепить законодательно такой запрет нужно, ранее говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Делать моду из георгиевских ленточек неприемлемо, считает она.

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#жизнь #закон #память #праздники

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